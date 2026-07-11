Ô tô con bị tàu hỏa đâm biến dạng

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối 10/7, tàu SE19 chạy đến Km 7+400 khu gian Giáp Bát - Văn Điển (Hà Nội) thì xảy ra va chạm với ô tô con mang BKS: 30A-461.XX.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va chạm mạnh, ô tô con bị văng khỏi khổ giới hạn đường sắt.

May mắn vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

...

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với Công an cơ sở giải quyết vụ tai nạn.

Chiếc ô tô bị biến dạng.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con đang quay đầu trong phạm vi khổ giới hạn đường sắt.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bảo Châu

Nguồn tin: cand.vn