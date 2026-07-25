Ô tô biển xanh t.ô.n.g vào lan can cầu, Bí thư xã t.ử v.o.n.g thương tâm

Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi) tử vong.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 23/7, anh N.X.S (SN 1967, trú tại xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển ô tô biển kiểm soát 82B-05xx, chở theo ông Nguyễn Văn Thủy (SN 1978, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi) lưu thông trên Quốc lộ 24, theo hướng từ xã Kon Braih đi xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi đến km163+350, Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Đăk Rơ Wa), ô tô do anh S. điều khiển bất ngờ lao lên dải phân cách rồi tông vào lan can cầu. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Thủy bị thương nặng.

... Hiện trường vụ tai nạn (ảnh CACC)



Ngày 24/7, Đảng ủy xã Đăk Kôi phát thông báo, mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng sau vụ tai nạn giao thông, ông Thủy đã từ trần vào tối 23/7. Quá trình công tác, ông Thủy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (cũ) và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng nhiều bằng khen.

Tỉnh ủy Kon Tum (cũ) cũng tặng thư khen ông Thủy vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Tác giả: Trần Hiền

Nguồn tin: congluan.vn