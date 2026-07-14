Ô tô 16 chỗ lao lên lề đường, 1 người tử vong

Theo ghi nhận tại hiện trường, ô tô 16 chỗ mang biển số 86H-036.xx leo lên lề đường sau vụ tai nạn. Phía trước đầu ôtô, một xe đạp điện nằm dưới gầm phương tiện. Nằm dưới gầm ở đuôi xe ôtô là một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.



Nạn nhân được xác định là ông P.T.K (SN 1972). Chiếc xe máy do ông K điều khiển nằm giữa đường, gãy nát.

... Chiếc xe đạp điện nằm dưới gầm ôtô.



Công an phường Phước Hội nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và điều tiết giao thông qua khu vực.

Cơ quan Công an đã trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.vn