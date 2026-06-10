'Nuôi Em' mở hơn 7.000 mã hỗ trợ mới

Ông Trung cho biết dự án sẽ "hoạt động chuyên nghiệp hơn" sau quyết định của cơ quan chức năng.

Ngày 9/6, ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập dự án "Nuôi Em", cho biết vừa triển khai tính năng mới trên website, đồng thời mở đợt cấp mã hỗ trợ đầu tiên cho hơn 7.000 học sinh tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Gia Lai trong năm học 2025-2026.



Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến dự án.



Theo thông báo từ ông Trung, website dự án đã bổ sung tính năng tra cứu danh sách các điểm trường tham gia chương trình. Dữ liệu hiện ghi nhận 760 trường học tại khu vực vùng cao, Tây Nguyên và vùng sâu, vùng xa chưa được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa từ ngân sách Nhà nước trong năm học 2025-2026.



"Tổng cộng có 81.909 học sinh thuộc các trường này đang được nhóm hỗ trợ bữa ăn trưa. Toàn bộ danh sách học sinh đều có xác nhận bằng văn bản từ phía nhà trường, làm cơ sở để kết nối với các nhà tài trợ và người nhận nuôi", ông Trung viết trong bài đăng mới nhất.



Người điều hành cho biết sau tháng 12/2025, nhiều địa phương bắt đầu cập nhật số lượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo các nghị định mới của Nhà nước. Tuy nhiên, do khả năng cân đối ngân sách khác nhau giữa các tỉnh, thành nên không phải tất cả học sinh tại các điểm trường đều được tiếp cận nguồn hỗ trợ mới.



"Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thường xuyên các thay đổi về số lượng học sinh được nhận trợ cấp Nhà nước để các 'anh chị nuôi' nắm được tình hình thực tế tại từng địa phương", ông Trung cho hay.

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... "Nuôi Em" là dự án kết nối mạnh thường quân với các em nhỏ vùng cao do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập.



Song song với việc công bố dữ liệu các điểm trường, dự án cũng thông báo sẵn sàng tiếp nhận những mã hỗ trợ đang trong quá trình đóng góp nhưng chưa hoàn thành. Đồng thời, đợt cấp mã mới đầu tiên của năm học 2025-2026 đã được triển khai với hơn 7.000 mã hỗ trợ tại 3 địa phương gồm Điện Biên, Lào Cai và Gia Lai.



Người tham gia có thể đăng ký nhận mã bằng cách nhắn tin tới fanpage với cú pháp "Nhận mã". Theo ban điều hành, hệ thống chatbot tự động sẽ hướng dẫn toàn bộ quy trình lựa chọn và đăng ký mã hỗ trợ trong thời gian chưa đến 2 phút.



Động thái mở mã mới được xem là bước đi đáng chú ý của dự án sau giai đoạn nhiều tháng đối mặt với những tranh luận liên quan đến tính minh bạch trong quá trình hoạt động.



Cuối tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo kết quả xác minh, cho rằng dự án không có dấu hiệu tội phạm và không có căn cứ khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các phản ánh về việc sử dụng tiền từ thiện.



Đầu tháng 6, ông Hoàng Hoa Trung cùng ban điều hành đã công khai gửi lời xin lỗi tới cộng đồng, các mạnh thường quân và đối tác. Dự án thừa nhận còn nhiều thiếu sót trong quản trị, vận hành, cách thức truyền thông cũng như việc giải thích cơ chế hoạt động cho người ủng hộ, đồng thời cam kết tái cấu trúc toàn diện, số hóa hệ thống quản lý, chuẩn hóa quy trình tài chính và nâng cao tính minh bạch trong thời gian tới.



Được thành lập từ năm 2014, "Nuôi Em" hoạt động theo mô hình kết nối nhà hảo tâm với học sinh vùng khó khăn nhằm hỗ trợ chi phí bữa ăn trưa và các nhu yếu phẩm học tập. Trong những năm gần đây, chương trình đã mở rộng tới nhiều tỉnh miền núi và vùng sâu, vùng xa trên cả nước, hỗ trợ hàng chục nghìn học sinh duy trì việc đến trường.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: znews.vn