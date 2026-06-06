Nữ giáo viên bị chồng bạo hành đã tử vong

Khu vực xảy ra sự việc nữ giáo viên bị chồng đánh. Ảnh: Cơ quan Công an

Vụ việc xảy ra khiến gia đình, đồng nghiệp, dư luận bàng hoàng, phẫn nộ trước hậu quả đau lòng của hành vi bạo lực gia đình, đồng thời mong chờ một bản án thích đáng dành cho kẻ thủ ác.

Trước đó, ngày 10/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đinh Hữu Quý (SN 1986, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 31/3/2026. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định chị Đặng Thị Hồng Ch bị hành hung dẫn đến tổn hại 95% sức khỏe. Trước đó, thông tin ban đầu về việc nạn nhân bị ngã cầu thang đã được cơ quan điều tra làm rõ và loại trừ.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị Ch được đưa đi cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế với sự chăm sóc, theo dõi đặc biệt của đội ngũ y, bác sĩ. Trong suốt hơn 2 tháng qua, gia đình, người thân và đồng nghiệp luôn hy vọng vào sự hồi phục kỳ diệu của người phụ nữ trẻ. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, chị đã không qua khỏi.

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Sự ra đi của chị Đặng Thị Hồng Ch khiến nhiều người không khỏi xót xa. Được biết, chị là giáo viên đang công tác trên địa bàn, được đồng nghiệp và học sinh yêu mến bởi sự tận tâm, trách nhiệm trong công việc.

Vụ việc không chỉ để lại mất mát lớn đối với gia đình, người thân mà còn khiến dư luận bàng hoàng trước hậu quả đau lòng của hành vi bạo lực gia đình.

Sự việc một lần nữa là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của bạo lực gia đình, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vĩnh Quân

Nguồn tin: phunuvietnam.vn