"Nữ diễn viên phim giờ vàng" vượt trăm cây số vào tù thăm nuôi chồng đại gia vướng vòng lao lý

Năm 2022, niềm kiêu hãnh và danh tiếng của An Dĩ Hiên mất sạch sau khi chồng đại gia của cô bị bắt và nhận án tù 14 năm. Vụ bê bối phạm pháp nghiêm trọng của ông xã Trần Vinh Luyện khiến người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long Ký bị công chúng gièm pha tẩy chay, giới giải trí ghẻ lạnh. Biến cố lớn khiến cô tái phát bệnh tim, suy sụp tinh thần. Sau đó, An Dĩ Hiên chủ động rút khỏi ngành giải trí, sống kín tiếng và luôn phải che giấu danh tính mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng. Từ 1 minh tinh hạng A được săn đón, An Dĩ Hiên rơi vào cảnh sống chui lủi, trở thành "góa phụ giả", đơn độc gánh vác gia đình đến nhan sắc tàn úa.

Sau 4 năm ở ẩn, vào ngày 13/6, An Dĩ Hiên đã chính thức lộ diện trước công chúng khi tham gia đóng MV ca nhạc cho bạn thân. Gương mặt đượm buồn, ánh mắt ươn ướt chất chứa nhiều tâm sự của nữ diễn viên khiến công chúng không khỏi thương cảm. Theo nguồn tin trong showbiz, An Dĩ Hiên đang một mình nuôi nấng con trai học tiểu học và con gái 5 tuổi tại nhà riêng ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Do toàn bộ tài sản của chồng đều bị tịch thu và đóng băng, bản thân lại thất nghiệp, An Dĩ Hiên chỉ có thể lay lắt nuôi 2 con nhỏ bằng tiền tiết kiệm trước khi cưới của mình.

Mẹ con An Dĩ Hiên hiện sống lay lắt qua ngày bằng tiền tiết kiệm của nữ diễn viên. Sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt và đi tù, tất cả tài sản của tỷ phú này đều đã bị tòa án đóng băng và tịch thu. Ảnh: Sina.

Do kinh tế eo hẹp, An Dĩ Hiên không dám thuê người giúp việc, bảo mẫu. Sau khi mất chỗ dựa là chồng đại gia, nữ diễn viên phải học làm mọi thứ để chăm lo cho cuộc sống của các con. Từ 1 người vốn không biết nấu ăn, giờ đây cô đã có thể tự tay vào bếp nấu nhiều món cơm nhà đơn giản cho các con. Hiện tại, An Dĩ Hiên xem 2 con là nguồn năng lượng tinh thần của mình. Các chị em thân thiết trong showbiz như A-Lin, Hạ Vu Kiều, Đới Ái Linh... cũng thường xuyên qua lại thăm nom, động viên An Dĩ Hiên.

Theo bạn thân An Dĩ Hiên, minh tinh Tiên Kiếm Kỳ Hiệp không hề bỏ mặc Trần Vinh Luyện sống chết không lo trong tù hay đòi ly hôn với anh hậu sóng gió như lời đồn trên mạng. Thực tế, tháng nào An Dĩ Hiên cũng vượt hàng trăm cây số, ngồi máy bay 2 tiếng đồng hồ sang Macau (Trung Quốc) để vào tù thăm nuôi chồng, đến nhà chăm sóc bố chồng đã hơn 90 tuổi và bị bệnh nặng. Trước đây, bà nội của An Dĩ Hiên dù tuổi cao sức yếu từng 2 lần ngồi xe lăn đến Macau thăm cháu rể đang ngồi tù. Tuy nhiên, bà nội của nữ diễn viên đã qua đời vào tháng 5, khiến An Dĩ Hiên vô cùng đau buồn.

... Minh tinh xứ Đài vẫn chưa ly hôn chồng. Tháng nào cô cũng sang Macau (Trung Quốc) thăm nom cha chồng hơn 90 tuổi và vào tù thăm nuôi Trần Vinh Luyện. Ảnh: Sina.

An Dĩ Hiên kết hôn với tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện năm 2017. Với khối tài sản 1 tỷ USD (25,4 nghìn tỷ đồng), Trần Vinh Luyện cung phụng An Dĩ Hiên như bà hoàng. Nữ diễn viên thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa xỉ để khoe sự giàu có và hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, vào tháng 1/2022, Trần Vinh Luyện và đồng bọn đã bị bắt giữ. Đến tháng 4/2023, tỷ phú này bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngoài ra, Trần Vinh Luyện còn bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng).

Trần Vinh Luyện bị bắt ngay trước thềm giao thừa năm 2022 và bị tuyên án ngồi tù 14 năm. Ảnh: Sina.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, từng được mệnh danh là "công chúa showbiz" nhờ vẻ đẹp quyến rũ, tài năng diễn xuất và sự nghiệp lẫy lừng. Cô bước chân vào showbiz năm 2000, là gương mặt được khán giả yêu mến qua loạt phim kinh điển giờ vàng ở Trung Quốc như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Những Ngã Rẽ Cuộc Đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tây Du Ký, Đấu Ngư, Độc Cô Thiên Hạ, Đấu Ngư...

An Dĩ Hiên điêu đứng vì bê bối phạm pháp nghiêm trọng của chồng. Ảnh: Sina.

Tác giả: Vy Anh (theo QQ, Sohu)

Nguồn tin: Phụ nữ mới