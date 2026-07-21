Nóng: Nữ giáo viên gốc Việt tên Thi Nguyen, 29 tuổi bị sát hại tại Canada

Theo thông báo chính thức từ cảnh sát Toronto, Canada, các nhà chức trách mới đây đã buộc tội một người đàn ông liên quan đến vụ án mạng. Cảnh sát cho biết vụ đâm chết người xảy ra vào tuần trước và đây là vụ án mạng thứ 21 của Toronto trong năm 2026.

Thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát Toronto nêu, các sĩ quan đã được gọi đến một tòa nhà dân cư gần đường Fairview Mall Drive và đường Don Mills vào khoảng 14h37 chiều thứ Bảy, ngày 18/7/2026, sau khi nhận được báo cáo về việc có vụ đâm người bằng dao.

Thi Nguyen, 29 tuoi, nạn nhân trong vụ án

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện một người phụ nữ bị nhiều vết đâm ở hành lang tòa nhà chung cư. Mặc dù đã được cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Cảnh sát đã xác định nạn nhân là Thi Nguyen, 29 tuổi, đến từ Toronto (gốc Việt) và cũng đã công bố hình ảnh của cô. Nguyen hiện là giáo viên dạy đàn.

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Nghi phạm được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ giết người nhưng sau đó đã bị cảnh sát tìm thấy và bắt giữ.

Sở cảnh sát cho biết, hung thủ chính là chồng của Nguyen - Martin Ly, 28 tuổi, đến từ Vaughan. Đối tượng bị cáo buộc các tội danh gồm: Giết người cấp độ một và không tuân thủ một cam kết tư pháp trước đó.

Bị cáo Martin Ly đã ra hầu tòa tại Trung tâm Bảo lãnh Khu vực Toronto, địa chỉ 2201 Finch Avenue West, vào Chủ nhật, ngày 19/7/2026, lúc 10:00 sáng tại Phòng xử án số 106.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Bất cứ ai có thông tin về vụ việc được yêu cầu liên hệ với cảnh sát.

Theo Toronto Police Service, Toronto Star

Tác giả: Nguyễn Phượng

Nguồn tin: Phụ nữ mới