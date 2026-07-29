NÓNG: Nổ tại siêu thị Aeon Nhật Bản sau trận động đất 7,1 độ, hàng chục người thiệt mạng

Hàng hóa trên các kệ hàng ở trung tâm thương mại tại Kikuyo, tỉnh Kumamoto rơi vương vãi sau trận động đất - Ảnh: KYODO

Hãng tin Reuters, Đài truyền hình TBS dẫn lời Cảnh sát tỉnh Kumamoto (trên đảo Kyushu, Nhật Bản) cho biết nhiều người được cho là đã thiệt mạng sau vụ nổ tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh này.

Nhiều người mắc kẹt sau tiếng nổ

Đài NHK trước đó đưa tin về việc nhiều người bị mắc kẹt sau khi trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto bị hư hại do trận động đất mạnh ngày 28-7.

Một phát ngôn viên của Aeon cho biết khách hàng và nhân viên đã được sơ tán ngay sau trận động đất. Nguyên nhân chính xác của vụ nổ sau đó vẫn chưa rõ.

Nhân chứng có tên Kazuya Tsurunaga kể với TBS rằng ông làm việc cho một quán rượu cách Aeon Mall khoảng 300m. Trong lúc đang dọn dẹp bát đĩa vỡ do động đất, ông đã nghe thấy tiếng nổ, rồi khói bốc lên nghi ngút về phía quán.

"Khu vực xung quanh chúng tôi trông như thể tro núi lửa đang rơi xuống", ông mô tả.

Theo Cơ quan Khí thượng Nhật Bản (JMA), trận động đất có cường độ 7,1 làm rung chuyển đảo Kyushu của Nhật Bản lúc 16h27 giờ địa phương. Trên thang cường độ địa chấn Shindo của Nhật Bản, trận động đất này đạt cấp 7, tức mức cao nhất.

JMA đã phát cảnh báo về nguy cơ sóng thần cao 1m, sau đó rút lại vào lúc 18h10.

Cảnh sát tỉnh Kumamoto cho biết nguy cơ dư chấn khiến lực lượng cứu hộ chưa thể triển khai tìm kiếm và cứu nạn trong công trình đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Tâm chấn của trận động đất chỉ cách trung tâm thương mại vài km.

Tiếp tục dư chấn

Theo Hãng tin AFP, một phóng viên của NHK đội mũ bảo hiểm và đưa tin trực tiếp cho biết các dư chấn vẫn tiếp diễn khoảng nửa giờ sau trận động đất. Phòng tin tức rung lắc dữ dội đến mức khó có thể đứng vững.

Hình ảnh từ đài Nhật Bản cho thấy trận động đất mạnh đã làm sập nhà cửa, khiến một số cây cầu bị hư hại và gây ra các đám cháy, một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh và nhiều tuyến đường bị nứt. Ít nhất 12 ngôi nhà đã bị sập.

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Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết bà đã nhận được báo cáo về một số trường hợp bị thương. Nhà chức trách vẫn đang đánh giá mức độ thương vong và thiệt hại về tài sản.

Đám đông tại ga tàu ở tỉnh Fukuoka sau khi tàu Shinkansen bị tạm dừng do động đất - Ảnh: KYODO

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản cho biết chưa ghi nhận bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân.

Theo Công ty Điện lực Kyushu, khoảng 45.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại tỉnh Kumamoto đang bị mất điện. Ba lò phản ứng hạt nhân đang vận hành trong khu vực vẫn hoạt động bình thường.

Tỉnh Kumamoto từng hứng chịu hai trận động đất kinh hoàng vào năm 2016. Trận đầu tiên có cường độ 6,5 và một trận có cường độ 7,3 diễn ra hai ngày sau đó. Vào thời điểm đó, động đất đã cướp đi sinh mạng của 273 người và khiến hơn 2.800 người bị thương.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới do nằm trên bốn mảng kiến tạo lớn dọc theo rìa phía tây của "Vành đai lửa" Thái Bình Dương.

Tính đến tối 28-7 vẫn chưa rõ thương vong cụ thể trong vụ nổ ở Aeon Kumamoto. Khoảng 20 đến 30 nhân viên của trung tâm thương mại vẫn đang mất tích.

Cảnh sát tỉnh Kumamoto cho biết nguy cơ dư chấn khiến lực lượng cứu hộ chưa thể triển khai tìm kiếm và cứu nạn trong công trình đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Tâm chấn của trận động đất chỉ cách trung tâm thương mại vài km.

Ảnh chụp từ trực thăng cho thấy trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) bị hư hại nghiêm trọng do vụ nổ xảy ra sau trận động đất có cường độ 7,1 ngày 28-7 - Ảnh chụp màn hình KYODO

Vừa "tái sinh" sau động đất, Aeon Mall Kumamoto lại bị động đất phá hủy

Vào năm 2016, Aeon Mall Kumamoto đã bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất có cường độ 7,3 ở tỉnh này. Cơ sở này đã buộc phải đóng cửa nhiều tháng sau đó, rồi trải qua nhiều đợt cải tạo trong nhiều năm để nâng cấp khả năng chống động đất. Hôm 13-6 vừa qua, Aeon Kumamoto đã tổ chức lễ mở cửa trở lại sau một đợt cải tạo lớn, gọi đây là một khởi đầu mới, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm phục hồi sau thảm họa. Tuy nhiên, vụ nổ ngày 28-7 đã phá hủy nhiều cấu trúc tại Aeon Mall, nhiều phần chỉ còn trơ lại khung thép.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn