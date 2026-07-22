Nóng: Người đẹp từng vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ bất ngờ qua đời ở tuổi 35

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica mới đây thông báo tin buồn về sự ra đi của LaToya Malcolm trên trang Instagram chính thức. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng sắc đẹp Jamaica cũng như người hâm mộ từng theo dõi hành trình của cô.

Trong thông báo, ban tổ chức bày tỏ sự tiếc thương đối với người đẹp từng đại diện tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica năm 2024.

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cựu sinh viên MUJ LaToya Malcolm, người đã tự hào tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica năm 2024. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu của cô ấy. Hãy yên nghỉ, LaToya. Bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên”, tổ chức này viết.

LaToya Malcolm, cựu thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica, đã qua đời ở tuổi 35

Hiện phía ban tổ chức chưa tiết lộ thêm thông tin về thời điểm qua đời cũng như nguyên nhân khiến LaToya Malcolm mất ở tuổi 35.

Sau khi tin buồn được chia sẻ, nhiều khán giả và đồng nghiệp đã để lại những lời chia sẻ tiếc thương dành cho người đẹp Jamaica. Không ít người nhận xét Malcolm là một người giàu năng lượng, thân thiện và luôn tạo cảm giác tích cực khi làm việc cùng.

Một người từng có cơ hội hợp tác với cô chia sẻ: “Cô ấy là một người tuyệt vời. Khi tôi gặp và làm việc với cô ấy vào năm 2024, cô ấy như một làn gió mới”.

Trước khi được biết đến trong các cuộc thi sắc đẹp, LaToya Malcolm đã có hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò diễn viên và nghệ sĩ biểu diễn tại Jamaica.

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Năm 2024, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica và lọt vào vòng chung kết. Dù không giành được vương miện cao nhất, màn thể hiện của Malcolm vẫn để lại dấu ấn nhờ phong thái tự tin và kinh nghiệm trong ngành giải trí.

Cùng năm, cô tiếp tục thử sức tại cuộc thi Miss Jamaica Bikini International và giành chiến thắng, trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong làng sắc đẹp Jamaica.

Trong một cuộc phỏng vấn với Jamaica Observer sau chiến thắng này, Malcolm từng chia sẻ về nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn khi cha cô qua đời vào đầu năm 2024.

Người đẹp cho biết cô vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu tham gia cuộc thi như một cách để tưởng nhớ cha. Trên trang cá nhân, cô từng viết rằng chiến thắng này là món quà dành tặng người cha quá cố và mong muốn tiếp tục khiến ông tự hào.

Trước khi qua đời, LaToya Malcolm vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh về công việc, các hoạt động nghệ thuật và những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Sự ra đi đột ngột của người đẹp ở tuổi 35 khiến nhiều người tiếc nuối, đặc biệt là những khán giả từng theo dõi hành trình của cô trong lĩnh vực giải trí và sắc đẹp. Hiện gia đình Malcolm chưa công bố thêm thông tin về tang lễ cũng như các vấn đề liên quan đến sự ra đi của cô.

Nguồn: pagesix

Tác giả: Hân Ly

Nguồn tin: Phụ nữ mới