Nóng: Hủy toàn bộ kết quả thi của thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tại 1 địa phương, xem xét trách nhiệm cán bộ coi thi

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã xác minh vụ việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tại điểm thi THPT Ngô Gia Tự và quyết định hủy toàn bộ kết quả các bài thi của thí sinh vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đồng thời, trách nhiệm của những người làm công tác coi thi tại điểm thi này sẽ được xem xét, xử lý theo quy định.

Ngày 15/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có phản hồi thông tin báo chí liên quan đến vụ việc thí sinh vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi THPT Ngô Gia Tự.

Đây là động thái mới sau khi xuất hiện phản ánh về việc một thí sinh bị phát hiện sử dụng điện thoại, “phao thi” nhưng không bị lập biên bản xử lý (Ảnh: Dân trí)

Theo ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Sau khi kỳ thi kết thúc, ngày 13/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về một trường hợp tại phòng thi số 0577 thuộc điểm thi THPT Ngô Gia Tự.

Theo nội dung phản ánh, trong thời gian làm bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất), thí sinh tại phòng thi này bị phát hiện sử dụng điện thoại và mang theo “phao giấy”. Các vật dụng sau đó được giám thị thu giữ, tuy nhiên thí sinh vẫn tiếp tục tham gia môn thi tự chọn thứ hai mà không bị lập biên bản, dẫn đến nghi vấn về việc xử lý chưa đúng quy định.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tài liệu, bằng chứng liên quan đến vụ việc.

Kết quả xác minh của tổ kiểm tra cho thấy thí sinh tại phòng thi số 0577 thực tế có mang điện thoại vào phòng thi và đã bị giám thị phát hiện, thu giữ trong quá trình làm bài môn thi tự chọn thứ nhất.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định chưa có đủ căn cứ để khẳng định thí sinh này mang theo “phao giấy” như thông tin được phản ánh trên mạng xã hội.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp và thống nhất quyết định hủy kết quả toàn bộ các bài thi của thí sinh tại phòng thi số 0577 do hành vi vi phạm Quy chế thi.

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Việc hủy kết quả được thực hiện theo quy định nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng và minh bạch của kỳ thi, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh thực hiện đúng quy chế.

Bên cạnh việc xử lý thí sinh vi phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong công tác coi thi tại điểm thi THPT Ngô Gia Tự.

Cụ thể, sau khi hoàn thành công tác chấm thi phúc khảo, Sở sẽ tổ chức cuộc họp để đánh giá trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi này và đưa ra hình thức xử lý phù hợp theo Quy chế thi cũng như các quy định pháp luật hiện hành.

Trước những thông tin liên quan đến khả năng xảy ra bất thường trong kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã tiến hành thống kê, phân tích phổ điểm theo từng môn thi, điểm thi, phòng thi, đồng thời đối chiếu với kết quả học tập trong học bạ của thí sinh.

Kết quả rà soát cho thấy không ghi nhận dấu hiệu bất thường về điểm số, không xuất hiện tình trạng phân hóa điểm thi thiếu hợp lý hoặc các biểu hiện bất thường trong quá trình tổ chức thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, công tác tổ chức kỳ thi, coi thi và chấm thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Vụ việc tại điểm thi THPT Ngô Gia Tự được xác định là trường hợp riêng lẻ và đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

Việc xử lý vụ việc lần này cũng cho thấy yêu cầu siết chặt kỷ luật trong công tác tổ chức thi, đặc biệt là trách nhiệm của cán bộ coi thi trong việc phát hiện, lập biên bản và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nhằm duy trì sự công bằng giữa các thí sinh trong kỳ thi quan trọng.

*Theo Fanpage Đơn vị Tác Chiến Điện Tử Comrade Commissar

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới