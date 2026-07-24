Nổ ra đại án kim cương, sẽ đồng loạt kiểm tra 5 DN vàng bạc, kim cương, đá quý

Gần đây, thị trường vàng, đá quý và kim cương liên tục có nhiều biến động.

Sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, khởi tố nhiều bị can liên quan đến vụ đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương, đá quý tại TP.HCM cùng một số địa phương đang đồng loạt tạm ngừng hoạt động hoặc kinh doanh cầm chừng.

Nhiều doanh nghiệp lý giải do lượng khách mang kim cương đến bán lại tăng đột biến, trong khi sức mua giảm mạnh nên gây áp lực lớn về thanh khoản.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, đá quý và kim cương theo chỉ đạo của Chính phủ đã hoàn thiện.

Đây là chương trình phối hợp liên ngành với sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan liên quan. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra những nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa, hoạt động thương mại điện tử và việc chấp hành các quy định trong kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Nhiều khách hàng đứng chờ trước một cửa hàng kinh doanh kim cương. Ảnh: VietNamNet

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Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương) thông tin với báo giới hiện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã ban hành xong kế hoạch kiểm tra chuyên đề, trước hết thực hiện đối với 5 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim và các loại kim loại quý khác), đá quý (bao gồm kim cương).

Tuy nhiên, thông tin các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên đề cũng như thời gian kiểm tra cụ thể chưa được tiết lộ.

Theo ông Hùng, việc ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề này được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), yêu cầu các đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền xây dựng kế hoạch thực hiện việc kiểm tra.

Đối với hiện tượng nhiều cửa hàng vàng, đá quý tạm đóng cửa thời gian qua, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng việc cấp phép và quản lý hoạt động kinh doanh vàng thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước.

Đơn vị nào cấp phép thì đơn vị đó có thẩm quyền quản lý, xem xét việc tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động. Nếu cơ sở kinh doanh đóng cửa thì phải báo cáo cơ quan cấp phép, nêu rõ lý do và thực hiện đúng quy định.

Còn với các cửa hàng chỉ kinh doanh kim cương và đá quý, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, hiện cơ quan quản lý thị trường chưa có thống kê đầy đủ số lượng cơ sở trên cả nước do đây không phải lĩnh vực kinh doanh có điều kiện như vàng. Song theo vị này thực tế, phần lớn kim cương và đá quý thường được kinh doanh cùng với vàng trang sức, còn các cửa hàng chỉ kinh doanh riêng đá quý, kim cương không nhiều.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn