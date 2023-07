Niềm tự hào về bố, là động lực phấn đấu vươn lên

Trong một ngày mưa bão tháng 8/2000, bố của đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình là đồng chí Nguyễn Văn Huế, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, cùng một đồng đội đã anh dũng hi sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống mưa lũ, sạt lở trên tuyến Quốc lộ 8A đi cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đoạn qua xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Mất bố ở độ tuổi 13, độ tuổi không còn bé, nhưng cũng chưa đủ lớn để trưởng thành, độ tuổi mà con người ta phải đứng trước những ngã rẻ của cuộc đời, cần đến một điểm tựa để định hướng cho chặng đường tương lai phía trước. Thương bố cùng đồng đội, Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình ngày ấy đủ lớn để cảm nhận được những mất mát, đau thương mà mẹ và gia đình đang phải trải qua, câu chuyện và hình ảnh về người bố Liệt sĩ Công an nhân dân dường như càng nung nấu ước mơ được trở thành người chiến sỹ Công an trong anh. “Bố luôn là tấm gương nuôi dưỡng quyết tâm trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân trong tôi” - Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình chia sẽ. Và tâm nguyện ấy đã trở thành hiện thực khi anh trúng tuyển vào trường Công an, chính thức khoác lên mình bộ quân phục đầy tự hào để viết tiếp hành trình mà người bố đang bỏ dở.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình, hiện là Đội trưởng đội Cảnh sát QLHC và TTXH, Công an huyện Thạch Hà



Tốt nghiệp ra trường, đồng chí Bình đã có khoảng thời gian công tác tại Công an thành phố Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát giao thông - nơi đơn vị cũ mà người bố quá cố có một thời gắn bó. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đầu năm 2020 đồng chí đã tự nguyện viết đơn và được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà), trở thành thế hệ những lá cờ đầu về gắn bó tại cơ sở trong Công an Hà Tĩnh.

Lấy tấm gương của người bố Liệt sĩ làm động lực để phấn đấu, không ngại gian khó, hiểm nguy, trên cương vị trưởng Công an xã Thạch Đài, từ những ngày đầu về cơ sở Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình đã không ngừng phấn đấu, với phương châm vừa làm vừa học hỏi, vừa nghiên cứu, trau dồi, tích luỹ thêm kinh nghiệm cho bản thân.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình luôn gần gũi, gắn bó với Nhân dân

Gần dân, gắn bó với Nhân dân, phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, thời gian này Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình thường xuyên cùng đồng đội có mặt ở cơ sở, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT nổi lên trên địa bàn xã. Tích cực đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, bản thân đồng chí đã trực tiếp tham gia bắt giữ 8 vụ, 48 đối tượng có hành vi “Đánh bạc”; 4 vụ, 5 đối tượng “Tàng trữ pháo trái phép”; 6 vụ, 6 đối tượng có hành vi “Trộm cắp tài sản”; 1 vụ, 1 đối tượng “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 1 vụ, 1 đối tượng “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Điển hình, đồng chí đã trực tiếp cùng đồng đội vây bắt thành công đối tượng có hành vi vận chuyển 60 kg ma tuý, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, được chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí trực tiếp tham gia cùng đồng đội bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 60kg ma tuý

...

Sau một thời gian gắn bó với Nhân dân, với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, năm 2022 đồng chí đã được lãnh đạo Công an huyện điều động giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Thạch Hà. Nhận nhiêm vụ vào thời gian cao điểm toàn huyện triển các nhiệm vụ của Đề án 06, Thiếu tá Bình cùng với đồng đội nhiều tháng liền ròng rã với chiến dịch CCCD và tài khoản định danh điện tử, ngày đêm đi từng ngõ, ngõ từng nhà, rà từng nhân khẩu đảm bảo cho dữ liệu luôn “đúng - đủ - sạch - sống” với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”. Nhờ những nổ lực của đồng chí cùng đồng đội với nhiều cách làm khoa học, sáng tạo Công an huyện Thạch Hà luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh về các chỉ tiêu nhiệm vụ Đề án 06, đặc biệt trong các đợt cao điểm về cấp CCCD, Định danh điện tử, được Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị nhiều sáng kiến hay trong triển khai thực hiện Đề án 06

Nhận xét về Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình, Thượng tá Đặng Quốc Thiện, Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết “Đồng chí Bình là cán bộ chỉ huy gương mẫu, có nhiều sáng kiến, cách làm hay; chủ động trong công tác tham mưu, trực tiếp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là trong thời gian thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đồng chí đã có nhiều đóng góp nổi bật vào thành tích chung của toàn đơn vị”.

Ghi nhận những nỗ lực, thành tích đã đạt được, trong thời gian công tác tại Công an xã Thạch Đài và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Thạch Hà, trên cương vị là người chỉ huy đơn vị, Thiếu tá Bình đã có nhiều nỗ lực góp phần đưa đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý, bản thân đồng chí được tặng 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và 3 Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về các thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; 3 năm liên tiếp 2020, 2021, 2022 đồng chí đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, vinh dự là 1 trong 75 điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND; xứng đáng là tấm gương sáng để đồng chí, đồng đội cùng học tập, noi theo.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình là 1 trong 75 gương điển hình tiên tiến học tập, thực hiện 6 Điều Chủ tịch dạy CAND

Phát huy truyền thống của gia đình, tự hào về sắc phục của người bố Liệt sỹ đã hi sinh, không chỉ Thiếu tá Bình mà hai anh chị ruột của đồng chí là Trung tá Nguyễn Thành Đô và đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thị Tố Thu đều công tác trong lực lượng Công an Hà Tĩnh đang ngày đêm nỗ lực phấn đấu phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, chính từ nơi người bố đã ngã xuống, ngày hôm nay ba anh em đang nỗ lực cùng nhau đứng lên viết tiếp truyền thống của gia đình.



Tác giả: NGA NGUYỄN

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn