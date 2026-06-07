Nhóm người "bí ẩn" lần lượt chui lên từ cống thoát nước trong đêm

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2 vụ việc bất thường được ghi lại bằng camera về những người đàn ông chui ra từ các nắp cống ở Brooklyn trong những tuần gần đây đã gây lo ngại ở thành phố New York, Mỹ, và dẫn đến một cuộc điều tra của Sở Cảnh sát New York (NYPD) - nhưng các nguồn tin cho biết dường như những người kỳ lạ này không có ý định xấu xa nào.

Theo nguồn tin từ tờ The Post, một cuộc điều tra dưới lòng đất của lực lượng cứu hộ khẩn cấp NYPD và Sở Bảo vệ Môi trường Thành phố New York cho thấy những sự việc kỳ lạ này dường như là do người dân tìm kiếm vật dụng có giá trị mà vô tình rơi vào hệ thống cống rãnh của thành phố.

Nhóm người chui ra từ cống ngầm.



Theo các nguồn tin, việc nhặt nhạnh những vật dụng bỏ đi ở khu vực đô thị như tiền xu, ví, phế liệu kim loại hoặc đồ trang sức là một hoạt động phổ biến ở các quốc gia khác trên thế giới.

Cả 2 vụ việc đều xảy ra vào rạng sáng ngày 29/5 - khi 2 nhóm đàn ông bị phát hiện đi vào và sau đó đi ra khỏi hệ thống cống ngầm, một nhóm ở Williamsburg và nhóm còn lại ở Gravesend, cảnh sát cho biết.

Mặc dù các vụ thám hiểm ngầm trái phép này có nhiều điểm tương đồng và xảy ra chỉ cách nhau 8km, cảnh sát cho biết vẫn chưa rõ liệu các vụ việc này có liên quan đến nhau hay không.

Đoạn clip về vụ việc ở Gravesend do Flatbush Scoop thu được cho thấy, một người đàn ông đang tháo nắp cống trên đường McDonald và giấu nó trên vỉa hè, giữa những chiếc xe đang đậu.

Vài phút sau, một người lao ra từ cống rãnh, tay cầm đèn pin, theo sau là 6 người khác. Một số người trong số họ dường như đang đi ủng và mặc quần áo chống nước. Họ bắt đầu cởi bỏ quần áo trước khi ném đồ đạc của mình vào 3 chiếc xe đang chờ sẵn gần đó.

...

Cảnh quay được ghi lại vào cùng đêm đó và do Williamsburg 360 thu được cho thấy một nhóm đàn ông nhấc nắp cống và đi vào hệ thống cống ngầm tại giao lộ đường Hayward và đại lộ Bedford vào khoảng 1h ngày 29/5, cảnh sát cho biết.

Họ bị quay lại cảnh đang chui ra khỏi miệng cống vào khoảng 3h40 và rời khỏi hiện trường bằng xe hơi.

Tất cả sự việc này đã khiến những người hàng xóm hoang mang.

"Tôi sống ở đây 15 năm rồi, chưa bao giờ nghe thấy chuyện như thế", ông Roufat Kafarov, 66 tuổi, chủ cửa hàng ABM Furniture gần cống ngầm Gravesend, cho biết.

"Thật điên rồ", ông nói thêm.

Những người khác tỏ ra hoài nghi về những báo cáo cho rằng người dân sống dưới lòng đất đang tìm kiếm những vật phẩm quý giá bị rơi từ trên xuống.

"Tôi không tin vào chuyện đồ trang sức đâu", bà Carol Ellen, 84 tuổi, người làm việc đối diện miệng cống tại tiệm sửa xe Tommy's Auto Repair, nói.

Một số người khác trong khu phố suy đoán rằng các nghi phạm có thể đang cố gắng đào đường hầm vào một doanh nghiệp hoặc ngân hàng gần đó.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn