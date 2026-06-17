Nhiều lần xâm hại bé gái hàng xóm 7 tuổi

Ngày 17/6, Vũ, 23 tuổi, ngụ phường Tô Châu, bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, tạm giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Phạm Văn Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Phú

Theo công an, hôm 7/6, Vũ đến nhà hàng xóm khi chỉ có bé gái và em trai ở nhà. Gã nảy sinh ý đồi bại nên đưa 25.000 đồng cho bé trai đi mua kẹo. Vũ cũng cho bé gái 20.000 đồng, dùng lời ngon ngọt rồi xâm hại tình dục.

Cha bé gái về thấy con cầm trên tay số tiền mà Vũ cho nên gặng hỏi và phát hiện sự việc. Gia đình trình báo công an.

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Biết bị lộ, Vũ cũng đến công an đầu thú, khai trước đó đã hai lần xâm hại bé gái hàng xóm.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó không ít trường hợp thủ phạm là người quen hoặc hàng xóm.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh tăng cường giám sát, không để trẻ nhỏ ở một mình và trang bị kỹ năng tự bảo vệ để giảm nguy cơ bị xâm hại.

Tác giả: Ngọc Tài - An Phú

Nguồn tin: vnexpress.net