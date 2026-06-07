Nhiều học sinh trốn nhà tìm “việc nhẹ lương cao”

Giữa những ngày đầu hè, khi nhiều học sinh đang tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, ở vùng quê còn nhiều khó khăn của xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng), ba thiếu niên tuổi đời chỉ từ 15 đến 16 đã lặng lẽ chuẩn bị cho một chuyến đi xa với niềm tin ngây thơ về một công việc ổn định nơi phố thị. Tất cả bắt đầu từ những tin nhắn trên mạng xã hội.

Em L.J.K.T. (SN 2010), trong lúc tìm kiếm việc làm đã kết nối với một tài khoản Facebook lạ. Người này giới thiệu công việc ủi quần áo tại TP Hồ Chí Minh với mức lương cao, bao ăn ở, hứa hẹn hỗ trợ chi phí đi lại.

Tin vào viễn cảnh kiếm tiền tươi sáng phía trước, em T rủ thêm hai người bạn là L.H.K.T (SN 2011) và Đ.C.K (SN 2010), trốn gia đình cùng lên đường. Các em háo hức hướng về thành phố lớn mà không hề biết rằng phía sau những lời hứa ngọt ngào ấy có thể là những cạm bẫy khó lường.

Công an xã Đam Rông 4 cùng người nhà kịp thời phát hiện, ngăn chặn các em bỏ nhà đi tìm "việc nhẹ lương cao".



Rất may, Công an xã Đam Rông 4 đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đưa các em về bàn giao cho gia đình. Qua xác minh, tài khoản Facebook trên không phải là cái tên xa lạ. Tháng 3/2026, chính tài khoản này cũng từng tìm cách dụ dỗ bốn thanh thiếu niên khác trên địa bàn bằng thủ đoạn tương tự nhưng cũng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Đó còn là câu chuyện của các em S.T.Y. (SN 2012) và hai người bạn là M.T.G. và D.T.N, đều trú tại xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm Đồng, sau những ngày bị lừa, cuối cùng đã được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an.

Câu chuyện bắt đầu từ những ngày hè vừa chớm. Khi bạn bè đồng trang lứa đang tận hưởng kỳ nghỉ sau một năm học dài, Y lại mang trong mình suy nghĩ muốn kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình. Trong những lần lên mạng xã hội, em bắt gặp những lời mời gọi hấp dẫn về công việc dành cho học sinh nghỉ hè. Một người lạ đã khéo léo vẽ nên viễn cảnh tươi đẹp với những công việc “nhẹ nhàng, phù hợp sức khỏe”, mức lương và phụ cấp hằng tháng đáng mơ ước đối với những cô bé mới bước sang tuổi 14.

Công an xã Quảng Hòa và gia đình kịp thời ngăn chặn một vụ trốn nhà đi tìm "việc nhẹ lương cao".

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Tin rằng mình sắp có cơ hội để kiếm thêm thu nhập, Y đã rủ hai người bạn thân cùng lên đường. Ba cô bé lặng lẽ bàn bạc, giấu gia đình, rồi bắt xe khách vượt hơn nghìn cây số ra Hà Nội.

Sự vắng mặt bất thường của con gái nhanh chóng khiến gia đình em Y hoảng hốt. Người cha đã tìm đến Công an xã Quảng Hòa trình báo, mong nhận được sự giúp đỡ. Cuộc tìm kiếm được triển khai khẩn trương. Khi xác định ba nữ sinh đang trên chuyến xe khách hướng về phường Yên Sở (TP Hà Nội), Công an xã Quảng Hòa đã lập tức phối hợp với lực lượng Công an địa phương để đón các em về nơi an toàn.

Giữa thành phố xa lạ, ba cô bé đã được đưa về trụ sở Công an phường Yên Sở chăm sóc, động viên và chờ người thân cùng lực lượng Công an từ quê nhà ra đón.

Theo Công an xã Đam Rông 4, mỗi dịp hè đến cũng là thời điểm các đối tượng xấu gia tăng hoạt động trên không gian mạng, nhắm vào học sinh với những lời mời gọi hấp dẫn về “việc nhẹ, lương cao”. Chỉ bằng vài tin nhắn làm quen, những lời hứa hẹn về công việc ổn định, thu nhập hấp dẫn nơi các thành phố lớn, các đối tượng đã từng bước tạo dựng lòng tin, lôi kéo các em rời xa gia đình.

Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho các em học sinh.



Trong khi đó, tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập trong kỳ nghỉ hè, mong muốn sớm phụ giúp cha mẹ hoặc trải nghiệm cuộc sống mới đã khiến không ít học sinh dễ dàng tin vào những viễn cảnh được vẽ ra trên mạng xã hội. Sự non nớt trong nhận thức cùng thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro khiến các em không lường hết được những hiểm nguy đang ẩn sau các lời mời gọi tưởng chừng vô hại ấy. Chỉ một quyết định bồng bột cũng có thể đẩy các em vào những hành trình đầy bất trắc, trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, bóc lột sức lao động hoặc mua bán người.

Trước thực trạng này, Công an xã Đam Rông 4 khuyến cáo các bậc phụ huynh cần dành nhiều thời gian quan tâm, đồng hành và quản lý con em mình, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè. Việc thường xuyên trò chuyện, nắm bắt tâm tư, các mối quan hệ cũng như hoạt động của con trên mạng xã hội là cách hữu hiệu để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện các chiêu trò tuyển dụng trá hình, những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng. Các đơn vị vận tải, nhà xe cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, quan tâm hơn tới những trường hợp trẻ vị thành niên đi xa một mình hoặc có biểu hiện bất thường, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh, ngăn chặn những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn