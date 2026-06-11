Nhan sắc nữ NSND vừa lên chức chủ tịch, được đại gia yêu say đắm suốt 25 năm

Những ngày qua, việc Trịnh Kim Chi đắc cử Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều đồng nghiệp đánh giá cô là người tâm huyết, năng động và có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác hội.