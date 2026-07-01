Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh

Từng được mệnh danh là "công chúa showbiz" hay "Công chúa bong bóng" của V-pop, Bảo Thy là một trong những ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo suốt nhiều năm. Sau khi kết hôn và sinh con trai cho doanh nhân quê Hà Tĩnh, cô vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, quyến rũ.