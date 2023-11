Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh tại CCN Cổng Khánh 2 (Hà Tĩnh): Cổ đông lớn mang tên Bia Hà Nội là ai?

Trước thông tin cổ đông góp của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh có doanh nghiệp mang tên "Bia Hà Nội" nắm phần lớn cổ phần để triển khai Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh tại Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 (Hà Tĩnh). Đây là luồng thông tin được dư luận khá quan tâm. Vậy thực hư "Bia Hà Nội" này là ai?

Thực hư "Bia Hà Nội" - Cổ đông lớn của Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh

Để tìm hiểu thực hư về "Bia Hà Nội", nếu tìm kiếm nhanh trên công cụ Google với từ khoá "Bia Hà Nội", chỉ trong 0,32 giây cho ra hơn 41 triệu kết quả... phần lớn đều hiển thị Habeco (Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội) kèm theo hình ảnh sản phẩm lon/chai bia nhãn hiệu Bia Hà Nội.

Với từ khoá "Bia Hà Nội", chỉ trong 0,32 giây cho ra hơn 41 triệu kết quả... hiển thị sản phẩm Bia Hà Nội của Habeco... (Ảnh chụp màn hình)

Theo tài liệu của Reatimes, Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh thành lập ngày 30/5/2019, đăng ký địa chỉ tại TDP8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm có 1 pháp nhân và 3 thể nhân. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Hà Nội góp 51 tỷ đồng (tương ứng 51% cổ phần); cá nhân ông Phạm Hoành Sơn góp 39 tỷ đồng (39% CP); 2 cá nhân trú TP. HCM là bà Đoàn Thị Vân Dung và bà Lê Thị Thiên Nga mỗi người nắm giữ 5% cổ phần.

Qua nghiên cứu, phân tích hồ sơ ĐKKD, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Hà Nội (tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài là Ha Noi Beer Group Joint Stock Company) - tên công ty viết tắt "Bia Hà Nội". Doanh nghiệp này thành lập tại TP. HCM vào ngày 27/12/2018, đăng ký địa chỉ ban đầu tại Tầng 7, toà nhà Hải Âu, số 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình. Với ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn đồ uống.

"Bia Hà Nội" có vốn điều lệ 36 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông góp vốn sáng lập ban đầu của "Bia Hà Nội" gồm có 7 ông/bà sau: bà Nguyễn Hồng Hoa (Hà Nội) 40% CP; Lê Uyên Vy (Ninh Thuận) 5% CP; 5 cá nhân trú TP. HCM là Nguyễn Văn Luận 15% CP; Phạm Thành Đức 5% CP; Nguyễn Xuân Thương 5% CP; Lê Đức Tiến 5% CP; ông Nguyễn Tiến Dũng 25% cổ phần, đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.

Khoảng hơn 2 tháng trước khi “khai sinh” Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh vào ngày 30/5/2019, ông Phạm Hoành Sơn mới tham gia vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Hà Nội với tư cách là Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/3/2019. Ông Nguyễn Tiến Dũng lúc này chỉ còn nắm giữ chức danh Giám đốc - Tổng Giám đốc.

Ngày 14/8/2019, ông Nguyễn Tiến Dũng chính thức từ nhiệm vị trí Giám đốc và Tổng Giám đốc. Kể từ thời điểm này ông Phạm Hoành Sơn chính thức nắm quyền điều hành tuyệt tối, khi vừa là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Giám đốc của "Bia Hà Nội".

Đến ngày 17/12/2020, "Bia Hà Nội" chính thức chuyển từ TP. HCM ra Hà Nội, đăng ký địa chỉ tại số 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Đến ngày 28/2/2023, ông Phạm Hoành Sơn giao lại vị trí Tổng Giám đốc "Bia Hà Nội" cho ông Nguyễn Tiến Ngọc (SN 1982, quê quán Nghệ An).

...

Đáng chú ý, khi nhập từ khoá chi tiết "Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Hà Nội" trên Google, chỉ trong 0,28 giây lập tức cho ra hơn 67 triệu kết quả. Trong đó, vị trí số 1 và 2 hiển thị Habeco và vị trí thứ 3 mới hiển thị tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Hà Nội do ông Phạm Hoành Sơn làm Chủ tịch HĐQT.

Với những thông tin phân tích chi tiết nêu trên, có thể thấy, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh là "Bia Hà Nội" được "sinh ra" tại TP. HCM do chính ông Phạm Hoành Sơn (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn - Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Cổng Khánh 2) làm Chủ tịch HĐQT, chứ không phải Bia Hà Nội của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) như một số người vẫn nghĩ, nếu chỉ đơn thuần dùng công cụ tìm kiếm nhanh trên internet...

Thêm Bia Sài Gòn mới

Ở diễn biến đáng chú ý liên quan, khoảng 5 ngày sau khi thành lập Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh, ông Phạm Hoành Sơn tiếp tục “khai sinh” thêm một doanh nghiệp mang tên Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn - MST 0315711857 (tên viết tắt tiếng nước ngoài Sai Gon Beer Group...) vào ngày 4/6/2019, đăng ký trụ sở cùng địa chỉ cũ của Bia Hà Nội tại TP. HCM, với ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn đồ uống.

Rất khó để tìm thấy thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn do ông Phạm Hoành Sơn làm Chủ tịch HĐQT nếu không sử dụng từ khoá là Mã số thuế (Ảnh chụp màn hình)

Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của "Bia Sài Gòn" chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông góp vốn sáng lập gồm 1 pháp nhân và 2 thể nhân. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn góp 5 triệu đồng, tương ứng 0,5% cổ phần; cá nhân ông Phạm Hoành Sơn góp 990 triệu đồng (99% CP - giữ chức danh Chủ tịch HĐQT) và người em trai của ông Sơn là ông Phạm Ngọc Hà góp 5 triệu đồng (0,5% CP).

Đáng chú ý, khi dùng từ khoá chi tiết "Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn" để tìm kiếm trên công cụ Google, chỉ trong vòng 0,23 giây lập tức cho ra hơn 21 triệu kết quả. Trong đó, vị trí số 1 hiển thị Sabeco - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (đây là thương hiệu mạnh có truyền thống lâu đời với nhiều nhãn hiệu bia nổi tiếng); Vị trí thứ 2 hiển thị Sabibeco (Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây), đây là doanh nghiệp có niêm yết trên sàn chứng khoán;

Và ở vị trí tiếp theo là thông tin về Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam, doanh nghiệp này được biết đến là từng bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" do sản xuất bia mang nhãn hiệu "Bia Sài Gòn Việt Nam" gây nhầm lẫn với bia Sài Gòn của Sabeco... nhưng rất khó để tìm thấy "Bia Sài Gòn" do ông Phạm Hoành Sơn làm Chủ tịch HĐQT nếu không sử dụng từ khoá là Mã số thuế.

Như Reatimes đã thông tin trước đó, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 7508031322 (lần đầu vào ngày 15/4/2020) để đầu tư Dự án Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh tại Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2, với mục tiêu sản xuất bia, rượu. Dự án có công suất 50 triệu lít/năm với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 1.230 tỷ đồng.

Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (diện tích khoảng 35,66 ha - tổng vốn đầu tư hơn 214,627 tỷ đồng) chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn; Để thực hiện nhà máy bia, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh đã thuê đất, thuê văn phòng và trả phí các dịch vụ khác... với tổng số tiền lên đến hơn 15,7 triệu USD/năm cho Tập đoàn Hoành Sơn (theo hợp đồng số 26/2021-HS-QLDA năm 2021).

Dù vậy, theo nguồn tin riêng của Reatimes, tính đến thời điểm ngày 22/5/2023, Công ty Cổ phần bia Hà Nội Nghệ Tĩnh không có doanh thu, xuất nhập khẩu không và không có lợi nhuận. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo "tài ba" của doanh nhân Phạm Hoành Sơn, mới đây, doanh nghiệp chủ đầu tư dự án Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh tiếp tục xin nâng công suất và tăng tổng vốn đầu tư.

Tác giả: Phúc Nhân

Nguồn tin: reatimes.vn