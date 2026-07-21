Nguyên hiệu trưởng nói lý do trích 1 tháng lương thưởng cho người tố cáo gian lận thi cử

Thầy Thái Quốc Khánh, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về lý do đưa ra quyết định trích lương thưởng cho người tố cáo sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), thầy Khánh nhớ lại khoảng thời gian còn công tác tại trường. Thầy cho biết, trước mỗi mùa thi, thầy đều tự tay tặng mỗi học sinh 10.000 đồng kèm lời chúc các em đạt được điểm 10 trong mỗi môn thi.

"Món quà tuy nhỏ, chỉ là 10.000 đồng để các em uống nước cho vui nhưng đằng sau đó là mong muốn các em nỗ lực hết mình bằng sức học thực chất. Tôi luôn dặn các em đừng tiêu cực trong thi cử. Không tốn tiền học, không bỏ công sức mà lại đòi điểm 10 nhờ gian lận thì đó là điều vô lý", thầy Khánh chia sẻ.

Thầy Khánh nhận định, câu chuyện gian lận hay những bất cập trong thi cử có thể đã diễn ra từ lâu nhưng ít ai dám lên tiếng. Do đó, việc một học sinh dũng cảm đứng ra phản ánh sai phạm để đòi lại sự công bằng, nghiêm túc cho kỳ thi là một hành động rất đáng trân trọng và cần được động viên kịp thời.

...

Nói về hành động dũng cảm của em học sinh tố cáo gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu khẳng định, trước mỗi kỳ thi, các thầy cô đều dặn dò học sinh phải thi đấu công bằng và nghiêm túc. Khi chính học sinh tuân thủ nghiêm túc quy chế mà người lớn lại làm sai, điều đó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các em mà còn làm mất đi tính giáo dục.

"Các em đã thực hiện rất nghiêm túc và mong đợi sự công bằng. Việc giáo viên hay người quản lý làm sai là không công bằng, không nghiêm túc với chính các em. Vì vậy, việc học sinh dám đứng ra nói lên sự thật là hành động quá tốt, cần được khuyến khích và bảo vệ", thầy Khánh nhấn mạnh.

Đánh giá về mô hình Kỳ thi tốt nghiệp THPT tích hợp (vừa xét tốt nghiệp, vừa lấy kết quả xét tuyển đại học) hiện nay, thầy Khánh cho rằng kỳ thi này vẫn phù hợp. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa tiêu cực và sự can thiệp bất hợp pháp từ bên ngoài, cần có thêm các biện pháp công nghệ hỗ trợ.

Thầy Khánh đề xuất: "Nên bố trí camera giám sát trong mỗi phòng thi. Nhờ đó, bộ phận quản lý thi có thể theo dõi toàn bộ diễn biến, dễ dàng phát hiện ai làm gì, giám thị hay người ngoài vào phòng thi bất hợp pháp hay không. Điều này sẽ giúp kỳ thi minh bạch và khách quan hơn rất nhiều".

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: phunuvietnam.vn