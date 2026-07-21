Nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải bị cách tất cả chức vụ Đảng

Sáng 20/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc tại Hà Nội.

Trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tập trung xem xét các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, đồng thời xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tại hội nghị, Trung ương đã biểu quyết với sự thống nhất cao việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Ông Bùi Văn Hải.

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Trong buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, tập trung thảo luận về một số nội dung quan trọng, gồm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Buổi chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu tiếp tục làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận về quan điểm sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn