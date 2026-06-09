Người đẹp Linh Miêu khoe "vòng ba" quyến rũ, nâng tạ 100 kg dễ như bỡn

Trên trang cá nhân của mình, người đẹp Linh Miêu (tên thật Nguyễn Thị Thùy Linh) tự hào khoe hình ảnh vòng ba quyến rũ cùng hành trình “nâng cấp” đáng kể số đo vòng ba của mình. Người đẹp còn ghi lại chi tiết về các động tác, buổi tập cần thiết nhận được nhiều sự quan tâm.





Linh Miêu khoe vòng ba quyến rũ, số đo 95 cm sau khoảng 5 năm tập gym

Theo đó, hot girl làng gym nổi tiếng chia sẻ việc bản thân trước đây có cơ thể gầy gò, kém nổi bật, thường bị bạn bè trêu chọc. Thời điểm đó, Linh Miêu cao 1m70 nhưng chỉ nặng 48kg cùng vòng ba khoảng 89 cm. Cô nàng đã quyết tâm đến với gym để cải thiện vóc dáng. Đến nay, cô đã theo đuổi bộ môn này được khoảng 5 năm.



“1-2 năm đầu đến với gym là khó khăn nhất khi cơ thể chưa quen với thói quen sinh hoạt mới cũng như khối lượng tập luyện. Nhiều khi tập mệt, cơ thể đau nhức, Linh đã nhiều lần định bỏ cuộc. Khi đã vượt qua được giai đoạn này, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể, khỏe mạnh hơn, vóc dáng săn chắc, cân đối”, người đẹp này kể lại.

Người đẹp "lột xác" sau quá trình tập luyện nghiêm túc





Bên cạnh đó, Linh Miêu còn tham gia các khóa học nâng cao, đào tạo HLV cá nhân (PT) cũng như các kiến thức cần thiết cho việc tập luyện. Nhờ sự chăm chỉ và quyết tâm, Linh Miêu hiện tại sở hữu vóc dáng “vạn người mê”, đặc biệt là vòng ba 95 cm căng tròn, quyến rũ.



Chia sẻ bí quyết của mình, Linh Miêu nói: “Tôi rất chú trọng các bài tập cho vòng ba, chủ lực là bài Hip thrust với mức tạ khoảng 100kg cùng một số bài tập dạng combo khác. Song song đó, tôi cũng chú trọng phần dinh dưỡng với chế độ ăn sạch, ưu tiên đạm, rau củ đa dạng màu sắc, tinh bột chuyển hoá chậm và chất béo tốt. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là ý chí, vượt qua sự đau nhức và khó khăn ở giai đoạn đầu”.





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Linh Miêu từng tham gia thử thách “Đi tìm cánh tay khỏe nhất Việt Nam”, cuộc thi nâng tạ gây "sốt" cộng đồng



“Hiện tại với kết quả đã đạt được, nhất là số đo vòng ba thực sự vượt ngoài mong đợi ban đầu của tôi. Không chỉ là số đo tăng lên, mà form dáng tổng thể trở nên cân đối, săn chắc. Cảm giác lớn nhất không phải là mình đẹp hơn mà là mình mạnh mẽ và tự tin hơn nhờ chính sự kỷ luật của bản thân”, Linh Miêu cho biết.



Không chỉ từng gây tiếng vang trong các cuộc thi nhan sắc, Linh Miêu còn là một trong những bóng hồng tham dự thử thách thể thao thú vị mang tên “Đi tìm cánh tay khỏe nhất Việt Nam” được cựu võ sĩ lừng danh Trương Đình Hoàng tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vào cuối năm 2025.





Vóc dáng "vạn người mê" của Linh Miêu ở thời điểm hiện tại



Trong thời gian tới, người đẹp cho biết sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh cá nhân và tham gia nhiều sự kiện thể thao mang tính cộng đồng nhằm mục đích lan tỏa tinh thần thể thao, sống tích cực đến nhiều người hơn nữa.





Tác giả: Lê Phong

Nguồn tin: nguoiduatin.vn