Người đàn ông tử vong vì chạy xe máy ngược chiều trên QL1A

Chiều 9/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách với xe máy.



Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày tại km 1427+600 trên quốc lộ 1A qua địa phận thôn Ninh Đức, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Vào thời điểm đó xe ô tô khách BKS 78E-003.29 do ông Nguyễn Ngọc Châu (SN 1973, trú tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy hành trình Tuy Hòa – Nha Trang.

Hiện trường vụ tai nạn.

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Khi đến lý trình nêu trên thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS 79N1-961.99 do ông Nguyễn Thành L (SN 1966, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển từ hướng Nam ra Bắc đã rẽ qua điểm mở dải phân cách hai phần đường rồi chạy theo chiều ngược lại với xe khách.



Sau cú va chạm, xe máy ngã xuống mặt đường, ông L tử vong tại hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế xe khách không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do ông L chạy xe máy ngược chiều đường nên xảy ra tai nạn giao thông.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.vn