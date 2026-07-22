Người đàn ông tử vong dưới kênh thủy lợi khi bị nước cuốn trôi

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 21/7, một nhóm người đến khu vực kênh Đào để tắm giải nhiệt. Trong lúc tắm, anh Bùi Văn Ch. (SN 1987, trú tại xã Xuân Thiên cũ, nay là xã Thọ Lập) không may bị dòng nước cuốn trôi.

Hiện trường nơi anh Ch. bị nước cuốn trôi dẫn tới tử vong



Thời điểm xảy ra vụ việc, nước trên kênh dâng cao và chảy xiết. Những người có mặt đã nhanh chóng phát hiện, tổ chức ứng cứu nhưng không thành công.

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Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến tối muộn cùng ngày, thi thể anh Ch. được tìm thấy, trục vớt và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân không tắm tại các khu vực sông, kênh, hồ có dòng chảy mạnh hoặc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong thời điểm mực nước dâng cao, nhằm phòng tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công Lý