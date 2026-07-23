Người đàn ông tử vong bất thường trong xe ô tô

Ngày 22/7, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của một nạn nhân bên trong xe ô tô đậu trên đường Tân Kỳ Tân Quý.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong xe ô tô.



Theo đó vào đầu giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện xe ô tô BKS 60H-331.24 dừng đậu trên đường, trước số nhà 382, Tân Kỳ Tân Quý nhiều giờ liền nhưng không thấy người điều khiển xe, sinh nghi nên lại gần kiểm tra.

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Tại đây mọi người phát hiện người đàn ông khoảng 30 tuổi bất động gục trên vô lăng nên hô hoán và gọi điện báo với Công an. Cửa xe được phá, nạn nhân được chuyển ra ngoài sơ cứu nhưng đã tử vong.

Công an trích xuất camera an ninh xung quanh tuyến đường, kiểm tra dữ liệu trên xe ô tô, xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân tử vong của người điều khiển ô tô.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.vn