Người đàn ông tự thiêu sau khi đâm đôi nam nữ

Hiện trường vụ việc.



Chiều 14/8, Công an phường Bình Dương (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án xảy ra tại địa phương, khiến một người tử vong và hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường N13 và đường D3 (phường Bình Dương), người đàn ông chặn đầu một xe container, sau đó leo lên cabin, dùng hung khí tấn công khiến một đôi nam nữ bị thương.

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Bị đâm, đôi nam nữ hoảng sợ bỏ chạy khỏi xe, kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp đó, người đàn ông cố thủ trên cabin xe container rồi châm lửa tự thiêu. Thấy cabin bốc cháy, nhiều người dân cùng lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, khi đám cháy được khống chế, người này đã tử vong.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ ghen tuông. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phan Hải

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại