Người dân đăng ký, sang tên ô tô, xe máy cần chú ý quy định mới để không bị lừa

Mới đây, một số quy định mới về hồ sơ đăng ký sang tên xe chính thức có hiệu lực theo Thông tư 37/2026/TT-BCA của Bộ Công an. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng nắm được những thay đổi này, đặc biệt là quy định cho phép sử dụng dữ liệu điện tử về chuyển quyền sở hữu xe thay thế giấy tờ bản giấy trong một số trường hợp.

Theo quy định mới, hồ sơ đăng ký sang tên xe vẫn gồm các giấy tờ cơ bản như: Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe, chứng từ lệ phí trước bạ, chứng nhận thu hồi đăng ký xe và biển số xe. Điểm đáng chú ý là phần chứng từ chuyển quyền sở hữu xe đã được bổ sung theo hướng số hóa từ 8/6.

Cụ thể, trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu điện tử về chuyển quyền sở hữu xe được thực hiện trên Cổng dịch vụ công sẽ có giá trị pháp lý tương đương chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

Như vậy, từ nay, người dân khi thực hiện thủ tục sang tên xe có thể sử dụng dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trong các trường hợp đủ điều kiện, thay vì phải xuất trình chứng từ giấy như trước đây. Đây được xem là bước tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ và thúc đẩy quá trình số hóa trong công tác đăng ký xe.

Về trình tự thực hiện, thủ tục sang tên xe hiện vẫn gồm hai bước là thu hồi đăng ký, biển số xe và đăng ký sang tên cho chủ mới.

Ở bước thu hồi, chủ xe kê khai thông tin trên Cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, sau đó nộp hồ sơ để được cấp chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Thủ tục đăng ký xe

Bước 1: Tổ chức, cá nhân kê khai đăng ký xe

...

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư 79/2024/TT-BCA. Đồng thời, tổ chức, cá nhân đưa xe đến để kiểm tra và nộp hồ sơ.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ, cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Sau khi kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận giấy hẹn trả kết quả; nộp lệ phí

Tổ chức, cá nhân nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe; trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính.

Tổ chức, cá nhân nhận chứng nhận đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính.

Sau khi hoàn tất thủ tục thu hồi, tổ chức hoặc cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe thực hiện kê khai đăng ký xe, đưa xe đến kiểm tra và nộp hồ sơ đăng ký. Nếu hồ sơ và phương tiện hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp chứng nhận đăng ký xe và biển số theo quy định.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn