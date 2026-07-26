Ngôi sao vừa dự World Cup bị cảnh sát bắt 2 lần trong 1 đêm, dương tính với chất cấm

Ngôi sao của đội tuyển bóng đá quốc gia Úc, Cristian Volpato vừa trở thành tâm điểm của dư luận sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện dương tính với chất cấm cocaine và liên tục vi phạm quy định về tốc độ giao thông hai lần chỉ trong một đêm.

Theo thông tin từ cảnh sát bang New South Wales (Úc), vụ việc xảy ra vào 23/7 tại thành phố Sydney. Vào khoảng 23h05, chiếc BMW Coupe do tiền vệ 22 tuổi điều khiển đã bị cảnh sát tuýt còi trên cầu Anzac khi đang di chuyển với vận tốc gần 94 km/h tại đoạn đường chỉ cho phép tối đa 60 km/h. Ở lần dừng xe đầu tiên này, kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở của cầu thủ thuộc biên chế Sassuolo là âm tính.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai giờ đồng hồ sau đó, Volpato tiếp tục bị lực lượng tuần tra bắt giữ cũng tại khu vực giới hạn 60 km/h nói trên. Lần này, anh đã đạp ga lên tới 109 km/h, gần gấp đôi tốc độ cho phép. Tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ, cơ quan chức năng xác định ngôi sao trẻ này dương tính với chất cấm cocaine trong cơ thể.

Cầu thủ tuyển Úc bị bắt tốc độ, dương tính với chấm cấm (Ảnh: Alamy)

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Cảnh sát địa phương ngay lập tức đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Volpato về hành vi vi phạm tốc độ, đồng thời ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quốc tế của anh trong thời hạn 6 tháng. Mẫu dịch miệng thứ hai của tiền vệ này cũng đã được niêm phong và gửi đi phân tích chuyên sâu để phục vụ công tác điều tra. Hiện phía đại diện của Volpato vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc.

Bê bối đời tư này xảy ra ngay sau khi Volpato vừa trải qua kỳ World Cup cùng đội tuyển Úc. Sinh ra tại Camperdown (Úc) và khởi đầu sự nghiệp ở lò đào tạo Western Sydney, Volpato sau đó sang Châu Âu phát triển tài năng, lần lượt khoác áo lứa trẻ Roma trước khi đôn lên đội một và chuyển sang thi đấu cho Sassuolo vào năm 2023.

Tại giải đấu lớn nhất hành tinh vừa qua, Volpato đã có 3 lần ra sân cho đội bóng xứ chuột túi, bao gồm trận vào sân từ băng ghế dự bị gặp Mỹ, đá chính trong trận hòa Paraguay và góp mặt ở cuộc đối đầu với Ai Cập tại vòng 32 đội.

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn