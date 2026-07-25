Nghịch lý bất động sản Hà Tĩnh: Giá đất làng quê 'đè' đất nền đô thị

Mức giá "bật gốc" tại vùng ven

Theo khảo sát từ các thông báo đấu giá quyền sử dụng đất mới nhất trong tháng 6 và tháng 7/2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bức tranh phân hóa thị trường đang diễn ra hết sức kỳ lạ.

Cụ thể, một công ty đấu giá công bố giá đấu 15 lô đất tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh mức giá khởi điểm được đưa ra khiến không ít nhà đầu tư "giật mình".

Mặt bằng giá khởi điểm tại một số khu đất đấu giá ở xã Toàn Lưu đang cao hơn nhiều khu vực đô thị đã hình thành hạ tầng trên địa bàn Hà Tĩnh.



Các lô đất tại đây có diện tích phổ biến 200m2, sở hữu mức giá khởi điểm lên tới 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,48 triệu đồng/m². Đặc biệt, các lô góc có diện tích lớn 234,8 - 288,1m2 có giá khởi điểm từ 4,36 tỷ đến hơn 5,35 tỷ đồng/lô (tương đương 18,57 triệu đồng/m²). Chi phí tiền đặt trước cho mỗi hồ sơ cũng vọt lên mức 0,92 - 1,6 tỷ đồng.

Nghịch lý xuất hiện khi so sánh mức giá này với phường Bắc Hồng Lĩnh – trung tâm phát triển hạ tầng và công nghiệp của thị xã Hồng Lĩnh (Thông báo số 69/TB-ĐGTS). Trừ lô góc mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp có giá khởi điểm 30 triệu/m2 (toàn bộ các lô đất quy hoạch nội bộ còn lại 170 triệu/m2) chỉ có giá khởi điểm 1,445 tỷ đồng/lô – tương đương khoảng 8,5 triệu đồng/m².

Nhiều chuyên gia cho rằng giá khởi điểm cần phản ánh sát cung - cầu thị trường để nâng cao hiệu quả các phiên đấu giá quyền sử dụng đất.



Như vậy, một lô đất nền hạ tầng quy hoạch nông thôn tại xã Toàn Lưu đang được định giá khởi điểm cao gấp 1,8 lần so với đất quy hoạch đô thị – KCN tại Bắc Hồng Lĩnh, và gấp tới 4 – 5 lần so với phân khúc đất xen dăm dân cư tại xã Tiên Điền (chỉ từ 3,1 - 4,2 triệu/m2).

Cùng thời điểm đưa ra đấu giá nhưng có sự chệnh lệch nhau giữa các vùng tại Hà Tĩnh hiện nay. Theo giới chuyên môn, việc giá đất tại một số khu vực nông thôn được xác định ở mức cao không hoàn toàn phản ánh giá trị sử dụng thực tế mà chịu tác động từ nhiều yếu tố trong quá khứ.

Thứ nhất, nhiều khu vực từng trải qua giai đoạn sốt đất cục bộ khi xuất hiện thông tin về quy hoạch hạ tầng, khu công nghiệp hoặc các dự án phát triển đô thị. Trong giai đoạn thị trường tăng nóng, không ít giao dịch mang tính đầu cơ đã đẩy mặt bằng giá lên cao trong thời gian ngắn.

Nhiều khu vực quy hoạch tại xã Toàn Lưu vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng nhưng giá bán ở mức hàng tỷ đồng mỗi lô.



Thứ hai, công tác xác định giá khởi điểm đấu giá thường dựa trên dữ liệu khảo sát thị trường của đơn vị tư vấn. Nếu các giao dịch được sử dụng làm căn cứ so sánh được ghi nhận trong thời điểm giá bị đẩy lên bất thường, mức giá khởi điểm hiện tại có thể tiếp tục phản ánh những giá trị chưa thực sự bền vững.

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Bên cạnh đó, áp lực tăng nguồn thu từ đất đai cũng khiến nhiều địa phương có xu hướng lựa chọn phương án xác định giá khởi điểm ở mức cao nhằm tối đa hóa nguồn thu ngân sách.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và sàng lọc mạnh, việc đưa ra mức giá khởi điểm quá cao có thể tạo ra khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và khả năng hấp thụ thực tế.

Nguy cơ đấu giá kém hiệu quả

Theo các chuyên gia bất động sản, yếu tố quyết định thành công của một cuộc đấu giá không nằm ở mức giá niêm yết mà ở khả năng thu hút người tham gia và tạo thanh khoản sau khi trúng đấu giá.

Tại các khu vực nông thôn, những lô đất có giá trị từ 3-5 tỷ đồng hiện không còn là sản phẩm phù hợp với số đông người dân địa phương. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư lướt sóng, lực lượng từng góp phần tạo nên các cơn sốt đất trước đây hiện đã thu hẹp hoạt động đáng kể do thanh khoản thị trường suy giảm.

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường còn chậm, các lô đất có giá trị từ vài tỷ đồng được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong việc tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp.



Một rào cản khác là số tiền đặt trước lớn. Với mức từ gần 1 tỷ đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng cho mỗi hồ sơ, nhiều nhà đầu tư cá nhân sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền đang ưu tiên các kênh đầu tư an toàn hơn.

Thực tế tại nhiều địa phương thời gian qua cho thấy, những cuộc đấu giá có giá khởi điểm quá cao thường đối mặt với nguy cơ ít hồ sơ tham gia, bỏ cọc hoặc phải tổ chức đấu giá lại nhiều lần. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác quỹ đất mà còn làm chậm tiến độ thu ngân sách từ đất đai.

Theo đánh giá của giới phân tích, thị trường bất động sản Hà Tĩnh năm 2026 đang vận động theo hướng chọn lọc hơn so với giai đoạn tăng nóng trước đây. Dòng tiền hiện ưu tiên các sản phẩm có nhu cầu sử dụng thực, hạ tầng hiện hữu và khả năng thanh khoản rõ ràng.

Vì vậy, nhà đầu tư cần phân biệt giữa giá khởi điểm đấu giá và giá trị thị trường thực tế. Một mức giá niêm yết cao không đồng nghĩa với khả năng tăng giá trong tương lai, đặc biệt khi khu vực đó chưa hình thành đầy đủ hệ sinh thái dân cư, dịch vụ và việc làm.

Những khu vực có lợi thế về hạ tầng, kết nối giao thông và khả năng khai thác nhu cầu ở thực vẫn được đánh giá có nền tảng bền vững hơn. Trong khi đó, các sản phẩm có mức vốn vừa phải, phù hợp với khả năng chi trả của người dân địa phương thường duy trì thanh khoản ổn định hơn trong giai đoạn thị trường trầm lắng.

Các phiên đấu giá đất sắp tới tại Toàn Lưu, Bắc Hồng Lĩnh hay một số địa phương khác sẽ phần nào phản ánh mức độ hấp thụ thực của thị trường. Tuy nhiên, về dài hạn, việc xác định giá đất sát với cung, cầu thực tế và diễn biến thị trường mới là yếu tố quan trọng để bảo đảm hiệu quả khai thác quỹ đất, hạn chế tình trạng giá ảo và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Hà Tĩnh.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn