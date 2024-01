Nghi án chú lái xe ôtô tông cháu trọng thương

Ngày 8-1, tin từ UBND phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận Công an TP Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ nghi án một người đàn ông điều khiển ôtô tông ngã rồi cán lên người một thanh niên gây thương tích nặng.

Hình ảnh nghi án người chú điều khiển ôtô tông cháu trọng thương

Nghi án chú điều khiển ôtô tông cháu

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút tại khu phố Phượng Đình 2, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.

Theo phản ánh của người dân và từ camera an ninh ghi lại cho thấy vào thời điểm trên, anh Nguyễn Đăng A. (SN 1997; ngụ phố Phượng Đình 2, phường Tào Xuyên) đang ngồi trên vỉa hè đã đứng lên di chuyển xuống lề đường và ngồi xuống thì bị Nguyễn Đăng Đ. (SN 1981, là hàng xóm) điều khiển ôtô tông thẳng vào người.

Khi anh A. ngã xuống, Đ. không dừng xe mà tiếp tục tăng ga cán vào người rồi kéo lê thanh niên này một đoạn. Hậu quả anh A. bị thương nặng phải chuyển ra bệnh viện tuyến trung ương cấp cứu.

Lực lượng Công an TP Thanh Hóa tới hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc



Đáng nói, sau khi tông ngã rồi cuốn nạn nhân vào gầm ôtô, Đ. tiếp tục xuống xe chạy về nhà lấy một vật gì đó chạy sang đuổi đánh một số người, nhưng đã được một số người tới can ngăn.

Nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp cùng Công an phường Tào Xuyên khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, gia đình anh A. và anh Đ. là hàng xóm cạnh nhà và cũng là anh em họ hàng của nhau. Anh A. gọi anh Đ. bằng chú. Tuy nhiên, cả hai gia đình sống không hòa thuận, trước khi xảy ra vụ việc, hai bên gia đình đã có cãi vã, xô xát.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.

