Nghệ An: Bất ngờ đấu giá đất vùng quê, “chênh” 5 tỷ đồng so với giá khởi điểm

Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt (Nghệ An) vừa tổ chức phiên đấu giá 19 lô đất với tổng diện tích 3.845m2, tại khu quy hoạch vùng chợ Trù cũ xóm 6 và vùng Cựa Làng xóm 7, thuộc xã Bạch Hà (xã Trù Sơn cũ), tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi đấu giá đất.

Các thửa đất có diện tích từ 172,3m2 đến 266m2, giá khởi điểm dao động từ hơn 1 tỷ đồng đến gần 1,8 tỷ đồng mỗi lô.

Kết quả sau đất giá thành công, đơn vị tổ chức đã thu về với tổng số tiền hơn 86 tỷ đồng, cao hơn gần 60 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Theo hồ sơ, đa số người trúng đấu giá chủ yếu là người dân địa phương xã Bạch Hà và số ít là xã lân cận.

Kết quả các lô đất được đấu giá thành công.

Điều bất ngờ, qua kết quả đấu giá, nhiều lô đất có giá trúng cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, “chênh” khoảng 5 tỷ đồng. Cụ thể như lô số 2 diện tích 172,3m2 có giá trúng hơn 6,5 tỷ đồng trong khi giá khởi điểm khoảng 1,5 tỷ đồng. Hay như, lô số 6, giá khởi điểm chỉ khoảng 1,7 tỷ đồng nhưng cũng được đấu giá lên 6,7 tỷ đồng.

Bên cạnh các lô đất trên, phần lớn các lô còn lại cũng được trả cao gấp 2,7-3,8 lần giá ban đầu.

... Khu đất đấu giá

Theo ông Nguyễn Công Trường, Chủ tịch UBND xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An chia sẻ: Phiên đấu giá đã tổ chức thành công và ghi nhận kết quả giá trị đất cao hơn giá khởi điểm rất nhiều. Phần lớn người trúng đấu giá là người dân địa phương, song với kết quả trúng đấu giá cao ở một số lô đất cũng khiến người dân và nhà đầu tư “ngợp”.

Qua ghi nhận thực tế, hiện tại khu đất vừa tổ chức đấu giá thành công, mặc dù là vùng đất gần Trạm y tế và Trường học, tuy nhiên, hệ thống hạ tầng xung quanh vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thiện. Tuyến đường chính chạy vào trung tâm xã bám sát mặt tiền khu đất đấu giá vẫn còn đang nâng cấp, mở rộng, thi công dang dở.

Hiện nay, sau mấy ngày đấu giá thành công các lô đất trên, hoạt động giao dịch, rao bán tại khu đất này cũng trở nên “trầm” hơn; không còn cảnh tượng xe cộ, người tập trung đông đúc để xem đất.

Hoạt động giao dịch, rao bán tại khu đất này cũng trở nên “trầm” hơn; không còn cảnh tượng xe cộ, người tập trung đông đúc để xem đất.

Được biết, trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai. Theo đó, mức đặt cọc được nâng lên tối đa 50% giá khởi điểm (trước đây chỉ 20%). Các trường hợp trúng đấu giá nhưng không nộp tiền (bỏ cọc) sẽ bị cấm tham gia đấu giá từ 2–5 năm; trường hợp không nộp đầy đủ tiền trúng đấu giá bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn