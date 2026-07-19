Nga dội trận mưa tên lửa đạn đạo kỷ lục xuống Kiev

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng trận mưa tên lửa từ Nga. Ảnh minh họa Reuters.

Theo Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Nga đã mở một đợt không kích dữ dội trong đêm, trút số lượng tên lửa đạn đạo kỷ lục xuống Kiev. Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ vào rạng sáng 19/7 đã tấn công sáu quận của thành phố, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Theo Cục Khẩn cấp Quốc gia, các vụ không kích đã châm ngòi cho hàng loạt đám cháy, gây hư hại nghiêm trọng đến các tòa nhà dân cư, văn phòng, khu công nghiệp, một ký túc xá và nhiều phương tiện giao thông.

Ngoại trưởng Andrii Sybiha đã lên án kịch liệt loạt tên lửa đạn đạo này, gọi đây là "một cuộc tấn công khủng bố tàn bạo vào thủ đô Ukraine" và yêu cầu một phản ứng quốc tế cứng rắn.

Trận oanh tạc mới nhất đã làm nổi bật những thách thức ngày càng chồng chất đối với Ukraine khi cuộc chiến bước sang năm thứ năm. Nước này đang phải oằn mình chống đỡ các cuộc tấn công gần như diễn ra hằng ngày từ Nga trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không Patriot – thứ vũ khí được xem là cơ hội tốt nhất để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

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Chỉ tính riêng trong tháng 7, Nga đã thực hiện nhiều làn sóng tấn công quy mô lớn vào Kiev, sử dụng tên lửa đạn đạo ít nhất 7 lần. Trong ngày 19/7, Lực lượng Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 18 trong tổng số 41 tên lửa do Nga phóng trong đêm.

Bạo lực không chỉ tập trung ở thủ đô. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga cũng nhắm vào khu vực miền trung Dnipropetrovsk – nơi giáp ranh với tiền tuyến, khiến một người thiệt mạng, theo báo cáo của quan chức khu vực Oleksandr Ganzha. Tại vùng Zaporizhia, một chiếc máy bay không người lái của Nga đã đánh trúng một đoàn tàu chở khách, khiến một người thiệt mạng.

Không chỉ đối mặt với bom đạn, Ukraine còn đang trải qua những cơn sóng ngầm dữ dội trên chính trường. Tình hình căng thẳng trong nước đang leo thang sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng như một phần của cuộc cải tổ nội các.

Bất chấp những khó khăn bủa vây, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục triển khai các chiến lược phản công. Ukraine cho biết lực lượng của họ đã tấn công hai tàu chở dầu của Nga trên Biển Đen. Đây là một phần trong chiến lược dài hơi nhằm nhắm vào các tuyến vận tải biển, qua đó cắt đứt nguồn cung cấp nhiên liệu và hậu cần cho bán đảo Crimea đang bị Nga kiểm soát.

Về mặt hỗ trợ quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố ông sẵn sàng cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot ngay trong nước. Động thái này được kỳ vọng sẽ củng cố đáng kể năng lực phòng thủ của Kiev, mặc dù các chi tiết cụ thể cũng như lộ trình thực hiện hiện vẫn chưa được làm rõ.

Tác giả: Tiến Kim

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân