Nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích lúa hè thu ở Hà Tĩnh bị khô hạn

Nhiều thửa ruộng bị khô hạn khiến lúa gieo cấy vụ hè thu không thể sinh trưởng, phát triển.
Tình trạng khô hạn khiến các diện tích lúa hè thu đứng trước nguy cơ bị thiệt hại.
Ruộng lúa của người dân tại thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê bị khô hạn do thiếu nước và nắng nóng kéo dài.
Một thửa ruộng xuất hiện các vết nứt chân chim do thiếu nước.
Cây lúa chậm phát triển do thiếu nước.
Một thửa ruộng xuất hiện các vết nứt chân chim do thiếu nước
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Nhiều diện tích canh tác lúa hè thu tại xã Thạch Khê bị héo và chết do khô hạn.
Một thửa ruộng xuất hiện các vết nứt chân chim do thiếu nước.
Cây lúa chậm phát triển do thiếu nước.
Tác giả: Hữu Quyết
Nguồn tin: Báo Tin tức