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Tin Hà Tĩnh

Nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích lúa hè thu ở Hà Tĩnh bị khô hạn

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, nguồn nước phục vụ sản xuất thiếu hụt khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng. Ở những vùng cuối nguồn, cây lúa sinh trưởng chậm, nhiều ruộng đã bắt đầu khô héo, nếu thời tiết tiếp tục bất lợi thì nguy cơ thiệt hại sẽ còn tăng lên. Vụ hè thu năm 2026 toàn xã Thạch Khê gieo cấy khoảng 200ha lúa. Theo thống kê, hiện có khoảng 9ha lúa đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng khô hạn, thiếu nước.

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Nhiều thửa ruộng bị khô hạn khiến lúa gieo cấy vụ hè thu không thể sinh trưởng, phát triển.

Tình trạng khô hạn khiến các diện tích lúa hè thu đứng trước nguy cơ bị thiệt hại.

Ruộng lúa của người dân tại thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê bị khô hạn do thiếu nước và nắng nóng kéo dài.

Một thửa ruộng xuất hiện các vết nứt chân chim do thiếu nước.

Cây lúa chậm phát triển do thiếu nước.

Một thửa ruộng xuất hiện các vết nứt chân chim do thiếu nước

Nhiều diện tích canh tác lúa hè thu tại xã Thạch Khê bị héo và chết do khô hạn.

Một thửa ruộng xuất hiện các vết nứt chân chim do thiếu nước.

Cây lúa chậm phát triển do thiếu nước.

Tác giả: Hữu Quyết

Nguồn tin: Báo Tin tức

  Từ khóa: hạn hán , kéo dài , Hà Tĩnh , lúa hè thu , khô hạn , diện tích , nắng nóng

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