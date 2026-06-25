Nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích lúa hè thu ở Hà Tĩnh bị khô hạn

Tin Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, nguồn nước phục vụ sản xuất thiếu hụt khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng. Ở những vùng cuối nguồn, cây lúa sinh trưởng chậm, nhiều ruộng đã bắt đầu khô héo, nếu thời tiết tiếp tục bất lợi thì nguy cơ thiệt hại sẽ còn tăng lên. Vụ hè thu năm 2026 toàn xã Thạch Khê gieo cấy khoảng 200ha lúa. Theo thống kê, hiện có khoảng 9ha lúa đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng khô hạn, thiếu nước.