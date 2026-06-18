Nam thanh niên nhiều lần lén chuyển tiền của nữ đồng nghiệp vào tài khoản của mình

Đối tượng Nguyễn Đình Quang. (Ảnh: CACC).

Công an xã Thượng Phúc (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Quang (24 tuổi, trú xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Quang và chị H.T.H. (47 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) làm việc tại dự án Sân vận động Olympic.

Ngày 11/6, Quang cùng chị H. đến Ngân hàng MB Bank chi nhánh Thường Tín để làm thủ tục mở lại tài khoản ngân hàng. Trong quá trình này, Quang biết và ghi nhớ thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng của chị H.

Cùng ngày, Quang hỏi vay chị H. 3 triệu đồng. Do tin tưởng, chị H. đưa điện thoại để Quang tự thao tác chuyển tiền từ tài khoản của chị sang tài khoản cá nhân của Quang.

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Đến tối 13/6, lợi dụng việc đã biết thông tin đăng nhập, Quang lấy điện thoại của chị H., đăng nhập ứng dụng ngân hàng rồi chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản của mình.

Ngày 14/6, khi được chị H. nhờ kiểm tra điện thoại, Quang tiếp tục đăng nhập tài khoản ngân hàng của chị và chuyển thêm 1 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.

Một ngày sau, phát hiện tài khoản bị mất tiền, chị H. yêu cầu Quang hoàn trả nhưng Quang không thực hiện. Chị H. sau đó đã trình báo Công an xã Thượng Phúc.

Công an xã Thượng Phúc tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng, không để lộ mật khẩu, mã xác thực; hạn chế giao điện thoại cho người khác sử dụng, nhất là khi thiết bị có cài đặt ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, nhằm tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo PLVN