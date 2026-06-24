Nam thanh niên dùng dao tử tự bên thi thể cô gái trẻ

Tối 23-6, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương phối hợp Công an phường An Biên điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ trọng án xảy ra tại khu tái định cư phường An Biên, khiến chị Đ.T.H. (SN 2005, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng), tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh FB)



Theo thông tin ban đầu, hồi 16 giờ 5 phút ngày 23-6, quần chúng nhân dân phát hiện tại khu vực cầu thang cửa hàng nội thất, thuộc lô 45, khu tái định cư Tam Kỳ, phường An Biên, Lưu Quốc Huy (SN 1997, đăng ký thường trú tại phường An Biên, nơi ở phường An Hải, TP Hải Phòng) đang dùng dao tự tử.

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Bên cạnh Lưu Quốc Huy là thi thể chị Đ.T.H., là nhân viên của hàng nội thất, với nhiều vết thương trên người.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ trọng án



Ngay sau đó, Công an phường An Biên đã đưa Lưu Quốc Huy đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động