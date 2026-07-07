Nam thanh niên đi môtô phân khối lớn tử vong dưới vực lề ven Quốc lộ 1

Chiều 6/7, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên tử vong khi điều khiển môtô phân khối lớn qua địa bàn.

Vụ việc xảy ra tại Km1615+200 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Chiếc môtô văng vào bụi cây, cách mặt đường khoảng 50m.

Theo thông tin ban đầu, anh H.T.N (SN 2005, ngụ xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển môtô phân khối lớn biển kiểm soát 59A3-393.58 lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến vị trí trên là đoạn đường cong, phương tiện nhiều khả năng đã tông vào hộ lan tôn ven đường. Sau đó, cả người và xe văng xuống vực bên lề đường. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc môtô văng vào bụi cây, cách mặt đường khoảng 50m.

... Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 2 phối hợp Công an xã Liên Hương nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng cũng đã thông báo cho người thân nạn nhân đến hiện trường.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.vn