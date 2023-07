Nam thanh niên chở mẹ ra cầu Bến Thủy rồi n.h.ả.y xuống sông t.ự v.ẫ.n

Ngày 21/7, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) cho biết đang khẩn trương tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Bến Thủy 2 (nối Nghệ An – Hà Tĩnh).

Chiếc xe máy cùng đôi dép để lại trên cầu Bến Thủy 2



Theo đó, vào khoảng 11h25 cùng ngày, người dân thấy anh T. điều khiển xe máy chở theo mẹ đi lên cầu Bến Thuỷ 2. Đến giữa cầu, anh T. bất ngờ dừng xe rồi lao xuống sông Lam.

Sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân không kịp can ngăn.

...

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.T (SN 2002), thường trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Hiện, lực lượng cứu nạn cứu hộ đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn