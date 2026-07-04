Nam thần VTV có cuộc sống đáng mơ ước: Sở hữu biệt thự 3 mặt tiền đắt đỏ, mê thể thao thời thượng, lấn sân bất động sản hạng sang

Sau khi rút khỏi màn ảnh nhỏ một thời gian, cuộc sống hiện tại của diễn viên Hồng Đăng vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nếu trước đây tên tuổi anh gắn liền với hàng loạt bộ phim giờ vàng của VTV, thì hiện tại, nam diễn viên lựa chọn tập trung cho gia đình, những sở thích cá nhân và công việc kinh doanh.

Biệt thự 5 tầng, 3 mặt tiền ở trung tâm Hà Nội

Hồng Đăng sở hữu một biệt thự 5 tầng 3 mặt tiền đắt đỏ nằm ở trung tâm Hà Nội. Cả gia đình cũng đã gắn bó với căn nhà này hơn 10 năm.

Khu vực phòng khách là nơi có diện tích lớn nhất, được vợ chồng Hồng Đăng sắm sửa rất nhiều đồ nội thất sang-xịn-mịn. Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu nâu chủ đạo. Đặc biệt, nam diễn viên cho ốp trần gương để tạo độ sâu cho căn phòng này.

Phía bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, trang nhã với nội thất tone ấm. Ngoài ra, căn nhà còn được tận dụng triệt để các khoảng không để đón ánh sáng tự nhiên. Do vậy, ngôi nhà lúc nào trông cũng lung linh, ngập nắng và nhìn cực kỳ ấm cúng.

Căn biệt thự của Hồng Đăng còn có hệ thống ánh sáng vô cùng hiện đại. Anh cùng vợ trồng thêm nhiều loại cây cảnh để trang trí bên trong nhà cũng như ngoài ban công.

Có thể nói, tông nâu chủ đạo của ngôi nhà kết hợp với màu xanh của cây cảnh giúp không gian sống của gia đình càng thêm sinh động và thân thiện hơn.

Ngoài căn biệt thự phố, Hồng Đăng dành nhiều tâm huyết cho khu nhà vườn rộng khoảng 1.300m² tại Đại Lải (Vĩnh Phúc cũ) - nơi anh gọi vui là không gian để "hưởng tuổi già". Theo chia sẻ của nam diễn viên, gia đình mua lại khu nhà đã được xây dựng sẵn với đầy đủ sân vườn, ao và hồ bơi. Chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đến 1 giờ lái xe, nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của cả gia đình mỗi khi rảnh rỗi.

Không gian mang đậm phong cách đồng quê với ngôi nhà mái dốc nằm giữa khuôn viên xanh mát. Xung quanh là vườn cây ăn quả, vườn rau, ao nuôi cá, những thảm cỏ rộng và lối đi rợp bóng cây. Hồng Đăng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc tự tay tưới cây, cắt cỏ, chăm sóc rau củ hay thu hoạch mít, xoài, rau sạch để tặng bạn bè, đồng nghiệp.

Những bữa tiệc BBQ ngoài trời, buổi cắm trại hay khoảnh khắc cả gia đình quây quần giữa thiên nhiên cũng thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của nam diễn viên, cho thấy đây là nơi anh dành nhiều thời gian và tình cảm nhất sau những năm bận rộn với công việc.

Lối sống năng động sau khi chuyển hướng kinh doanh

Trên mạng xã hội, Hồng Đăng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những chuyến du lịch, các buổi chơi golf, đánh pickleball hay hành trình khám phá nhiều cung đường dọc đất nước. Cuộc sống của anh được nhiều người nhận xét vừa năng động, vừa đủ đầy sau nhiều năm làm nghề.

Nếu theo dõi Hồng Đăng nhiều năm, khán giả đều biết anh là một trong những nghệ sĩ có niềm đam mê đặc biệt với xe cộ. Garage của nam diễn viên từng xuất hiện nhiều mẫu xe được giới yêu xe quan tâm như Ford Ranger Wildtrak, VinFast Lux SA2.0, Kia Carnival phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình.

Gần đây, anh còn chia sẻ hành trình road trip dài hơn 3.000km trong 20 ngày bằng chiếc Honda CR-V e:HEV, ghi lại nhiều khoảnh khắc khám phá các cung đường cùng gia đình.

Bên cạnh ô tô, mô tô phân khối lớn mới là thú chơi gắn bó với Hồng Đăng nhiều năm. Nam diễn viên từng sở hữu và trải nghiệm nhiều mẫu xe đến từ các thương hiệu như Triumph, Ducati hay Harley-Davidson. Anh thường xuyên tham gia những chuyến touring đường dài, gặp gỡ cộng đồng chơi xe và chia sẻ hình ảnh về các hành trình khám phá trên mạng xã hội.

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Phong cách đời thường của Hồng Đăng cũng gắn với những món phụ kiện cao cấp. Trong nhiều lần xuất hiện, anh lựa chọn các mẫu đồng hồ thuộc phân khúc xa xỉ, góp phần tạo nên hình ảnh lịch lãm, nam tính quen thuộc.

Ngoài xe cộ, Hồng Đăng còn dành nhiều thời gian cho các môn thể thao. Anh gắn bó với golf nhiều năm và gần đây cũng tham gia chơi pickleball - bộ môn đang được nhiều nghệ sĩ và doanh nhân yêu thích.

Những buổi tập luyện, thi đấu cùng bạn bè thường xuyên được nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, thể hiện lối sống chú trọng sức khỏe và sự cân bằng sau công việc.

Không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc, Hồng Đăng hiện chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Sau khi rời Nhà hát Kịch Hà Nội, anh tham gia môi giới và phân phối các dự án bất động sản phân khúc cao cấp tại Hà Nội.

Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên đăng tải hình ảnh giới thiệu dự án, gặp gỡ khách hàng và đối tác, đánh dấu một chặng đường mới ngoài lĩnh vực nghệ thuật.

Tổ ấm bền chặt phía sau ánh đèn sân khấu

Sinh năm 1984, Hồng Đăng là một trong những gương mặt nổi bật của phim truyền hình phía Bắc suốt hơn một thập kỷ. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Cầu vồng tình yêu, Zippo, Mù tạt và Em, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng... Trong đó, sự kết hợp ăn ý với Hồng Diễm từng tạo nên một trong những cặp đôi được yêu thích nhất trên màn ảnh Việt.

Bên cạnh sự nghiệp, Hồng Đăng còn có cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ với bà xã Anh Đào. Hai người quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng hành qua những giai đoạn khó khăn trước khi xây dựng cuộc sống ổn định như hiện tại.

Sau nhiều năm kết hôn, vợ chồng Hồng Đăng có hai con gái. Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, từ các chuyến du lịch, những buổi cuối tuần ở nhà vườn đến những bữa cơm quây quần.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình, Hồng Đăng vẫn duy trì sức hút với khán giả nhờ hình ảnh người đàn ông của gia đình, theo đuổi lối sống năng động và xây dựng sự nghiệp mới trong lĩnh vực kinh doanh.

Sau hơn 16 năm kết hôn cùng bà xã từ thuở hàn vi, tổ ấm hạnh phúc và khối tài sản đáng mơ ước của nam diễn viên luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của công chúng.

(Ảnh trong bài: TikTok/FBNV)

Tác giả: Giáng Tiên

Nguồn tin: Phụ nữ mới