Nam shipper gặp nạn thương tâm sau va chạm với xe tải

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h40' tối 24/6 trên đường Văn Khê (phường Kiến Hưng, Hà Nội) giữa ô tô tải với xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe tải BKS 30M-350.XX đang lưu thông trên đường Văn Khê, khi di chuyển đến đoạn đối diện cột đồng hồ tại khu đô thị La Casta Văn Phú thì xảy ra va chạm với xe máy giao hàng BKS 29E2-106.XX do một nam tài xế điều khiển.

...

Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô tải, tài xế tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với Công an phường Kiến Hưng tổ chức khám nghiệm, điều tiết giao thông qua khu vực.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bảo Châu

Nguồn tin: cand.vn