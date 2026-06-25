Nam diễn viên đình đám, chỉ cần một nụ cười đã khiến đông đảo người hâm mộ đổ gục

Mới đây, đoạn clip ghi lại hành trình nhan sắc của Văn Anh từ những ngày đầu bước chân vào showbiz đến hiện tại đang thu hút hơn 12,5 triệu lượt xem trên TikTok. Loạt hình ảnh được cắt ghép qua nhiều giai đoạn khiến không ít khán giả bất ngờ khi nam diễn viên gần như vẫn giữ nguyên diện mạo điển trai từng gây thương nhớ trên màn ảnh nhỏ.

Sau hơn 20 năm kể từ thời Phía Trước Là Bầu Trời, visual của Văn Anh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận, kéo theo hàng loạt bình luận xuýt xoa từ cư dân mạng. Nam diễn viên sở hữu gương mặt sáng, đường nét thanh tú, sống mũi cao cùng đôi mắt hiền tạo cảm giác gần gũi.

Văn Anh mang vẻ điển trai thư sinh đặc trưng của màn ảnh Việt những năm 2000, đặc biệt, nụ cười răng khểnh với ánh mắt cong cong chính là điểm nhận diện giúp nam diễn viên ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Điều đáng nói là sau hơn hai thập kỷ, "thương hiệu" ấy gần như vẫn được giữ nguyên.

Bên dưới đoạn clip viral, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng "lão hóa ngược" của Văn Anh. Không ít ý kiến cho rằng nam diễn viên gần như vẫn giữ nguyên vẻ ngoài của thời thanh xuân, thậm chí còn thêm phần phong độ nhờ vẻ lịch lãm ở tuổi 42. Nhiều netizen trẻ tuổi còn truy tìm danh tính và sự nghiệp của Văn Anh vì quá ấn tượng với visual của nam diễn viên, cũng như bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời.

Nam diễn viên Văn Anh, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Anh, SN 1984. Anh được biết đến là diễn viên, ca sĩ và MC, thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ của VFC đầu những năm 2000. Sở hữu ngoại hình sáng, thư sinh cùng nụ cười đặc trưng, Văn Anh từng là một trong những gương mặt nam được khán giả truyền hình yêu mến nhất thời điểm đó.

Tên tuổi của anh gắn liền với bộ phim truyền hình đình đám Phía Trước Là Bầu Trời. Dù không đảm nhận vai chính trung tâm, ngoại hình điển trai cùng nét diễn tự nhiên đã giúp Văn Anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Sau thành công của bộ phim, anh tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình như Hàn Mặc Tử, Những Ngọn Nến Trong Đêm, Nhịp Đập Trái Tim, Lời Thề Cỏ Non, Hương Đất...

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Không chỉ hoạt động diễn xuất, Văn Anh còn theo đuổi âm nhạc trong nhiều năm. Anh từng phát hành các sản phẩm riêng, tham gia biểu diễn sân khấu và được đánh giá có nền tảng thanh nhạc tốt.

Năm 2015, Văn Anh kết hôn với nữ diễn viên Tú Vi sau thời gian hẹn hò. Cặp đôi được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ được yêu mến của showbiz Việt. Năm 2025 là tròn 10 năm vợ chồng Tú Vi và Văn Anh chính thức về chung nhà. 10 năm hôn nhân, vợ chồng Tú Vi và Văn Anh vẫn giữ được sự ngọt ngào, là hình mẫu cặp đôi lý tưởng của Vbiz được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Dù bận rộn với công việc, song vợ chồng Tú Vi – Văn Anh vẫn dành những thời gian nhất định trong ngày cho việc nuôi dạy con gái.

Cặp đôi hiện có một bé gái 7 tuổi, tên thân mật ở nhà là Cún. Dù cả nhà đều mong có thêm thành viên mới nhưng vợ chồng Tú Vi và Văn Anh chung quan điểm "con cái là duyên trời", để mọi thứ tự nhiên.

"Chúng tôi để mọi thứ tự nhiên. Nếu có thêm thành viên mới, tôi tin bé Cún sẽ là một người chị tốt, thương em và chắc chắn rằng khi có tin vui, chung tôi sẽ thông báo đến mọi người", vợ chồng Tú Vi – Văn Anh chia sẻ.

Văn Anh trong Tiểu Tam Không Có Lỗi?

Những năm gần đây, Văn Anh không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước mà tập trung nhiều hơn cho công việc sản xuất, âm nhạc, các dự án nghệ thuật cá nhân và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn có những lần tái xuất đáng chú ý như phim Quỷ Nhập Tràng, Linh Miêu, Tiểu Tam Không Có Lỗi?... Nam diễn viên vẫn giữ được sự quan tâm từ công chúng nhờ hình ảnh đời tư sạch, phong độ ổn định cùng ngoại hình gần như không thay đổi sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn