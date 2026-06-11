Một xã miền núi ở Hà Tĩnh đạt số thu ngân sách kỷ lục

Lập kỷ lục thu ngân sách nhờ cải cách hành chính và sức bật kinh tế tư nhân

Điều đáng nói, tổng thu ngân sách cả năm 2025 của xã Sơn Tây cũng chỉ ở mức hơn 120 tỷ đồng. Như vậy, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay đã vượt số thu của cả năm trước, đồng thời lập mức cao nhất từ trước tới nay.

Nằm trên tuyến Quốc lộ 8, có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết nối với nước bạn Lào, đồng thời gần đường Hồ Chí Minh và tuyến cao tốc Bắc - Nam, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu, thương mại, dịch vụ và logistics.



Theo lãnh đạo xã Sơn Tây, kết quả này đến từ nhiều yếu tố, nhưng nổi bật là hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Các thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được chính quyền chủ động tháo gỡ. Cùng với đó, việc quan tâm quy hoạch quỹ đất, kho bãi, hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, gia tăng đầu tư.

Ông Hoàng Cẩm Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây thăm mô hình chè của người dân - một thế mạnh phát triển kinh tế địa phương.



Hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển dịch vụ - công nghiệp được xác định là một trong những khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi.

Ông Hoàng Cẩm Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây cho biết: "Năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số là khâu đột phá, phát triển kinh tế là then chốt, trong đó kinh tế biên mậu, thương mại dịch vụ, nông, lâm nghiệp bền vững làm trụ cột".

Những kết quả đạt được ở xã Sơn Tây cũng là minh chứng sinh động cho vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế địa phương. Đây cũng là sự cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

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Theo ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Sơn Tây, nguồn thu ngân sách tăng trưởng mạnh không chỉ phản ánh sức sống của cộng đồng doanh nghiệp mà còn tạo thêm nguồn lực để địa phương đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cấp hệ thống giao thông, trường học, các công trình phúc lợi xã hội và triển khai hiệu quả các chương trình an sinh. Đây cũng chính là nền tảng để tiếp tục thu hút đầu tư trong những năm tới.

"Được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền tạo cho doanh nghiệp có mặt bằng, giấy tờ, thủ tục, phát triển logistics, xuất nhập khẩu. Đối với vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp thì chính quyền lắng nghe và tháo gỡ kịp thời để doanh nghiệp phát triển", ông Tâm cho biết.

Sức bật từ mô hình sáp nhập địa giới và phát triển logistics

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tây Sơn và xã Sơn Tây cũ, Sơn Tây hôm nay đang phát huy hiệu quả lợi thế của 1 địa bàn cửa ngõ giao thương. Nằm trên tuyến Quốc lộ 8, có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết nối với nước bạn Lào, đồng thời gần đường Hồ Chí Minh và tuyến cao tốc Bắc - Nam, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu, thương mại, dịch vụ và logistics.

Những kết quả đạt được ở Sơn Tây cũng là minh chứng sinh động cho vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế địa phương.



Từ những kết quả bước đầu đầy tích cực, Sơn Tây đang cho thấy một hướng đi đúng, đó là lấy cải cách hành chính làm đòn bẩy, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và lấy phát triển kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng. Những con số thu ngân sách kỷ lục không chỉ là thành quả của riêng một địa phương miền núi, mà còn là tín hiệu cho thấy khi môi trường đầu tư được cải thiện, doanh nghiệp được đồng hành, nguồn lực trong dân sẽ được khơi thông và chuyển hóa thành động lực phát triển bền vững.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV