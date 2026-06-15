Một Phó Chủ tịch xã đến công an đầu thú

Ngày 14-6, thông tin từ một lãnh đạo xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết địa phương đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về việc ông Lữ Văn Đương đầu thú liên quan đến hành vi nhận hối lộ.

Thời điểm ra cơ quan điều tra đầu thú, ông Đương đang là Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm. Hiện nay, UBND xã đã thực hiện các thủ tục theo quy định, đình chỉ công tác đối với ông Lữ Văn Đương.

Hiện, địa phương đã nhận được thông báo về quyết định khởi tố bị can đối với ông Đương của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi nhận hối lộ, quy định tại khoản 1, Điều 354, Bộ luật Hình sự.

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Sau khi có quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đối với ông Lữ Văn Đương, gồm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Lâm và Ủy viên Ban Chấp hành, Đảng bộ UBND xã Sơn Lâm, Đảng ủy xã Sơn Lâm đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Được biết, ông Lữ Văn Đương (52 tuổi), trú tại bản Chà Coong, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An. Từ năm 2017 - 2023, ông Đương là Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, sau đó tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm. Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, ông Đương được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm.

Cũng tại tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Khánh Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Bích Hào, mới đây cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Tác giả: Đức Ngọc



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

