Miền Bắc vào đợt nắng nóng diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định, từ ngày 21/6 nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục mở rộng ngược lên trung du, vùng núi. Hầu khắp Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đỉnh điểm của đợt nắng nóng này sẽ rơi vào khoảng ngày 23-24/6 với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Bắc Bộ lên tới 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ.

Dự báo từ ngày 25/6 miền Bắc sẽ có mưa rào và giông trở lại và kéo dài đến 28/6.

Nắng nóng ở Hà Nội 25/5. Ảnh: Tùng Đinh

Trang Accweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội đầu tuần tới tăng khoảng 3 độ so với hôm nay lên 29-39 độ, sau đó có lúc lên 40 độ vào giữa tuần. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới trong khoảng 19-25 độ C.

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Miền Trung, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây, nên từ ngày 13/6 tới giờ liên tục duy trì tình trạng nắng nóng và dự báo sẽ tiếp tục duy trì đến ngày 25/6.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng Huế - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 55-60%.

Dự báo đến ngày 26/6 nắng nóng ở miền Trung có xu hướng giảm về cường độ và diện nhưng vẫn duy trì ở Nghệ An trở vào đến phần phía đông của tỉnh Đắk Lắk và dự báo kéo dài đến hết tháng 6/2026.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ nay đến ngày 23/6 gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình yếu, vì thế mưa giông chủ yếu tập trung về chiều và tối, ngày trời nắng. Từ ngày 25/6 gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn, mưa sẽ gia tăng.

Tác giả: Gia Chính

Nguồn tin: vnexpress.net