Sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 hôm 20/7, các cầu thủ Argentina vẫn chìm trong nỗi thất vọng nhưng phải tiến lên bục nhận huy chương.

Sự chú ý đổ dồn vào Messi, người lộ rõ vẻ thất vọng sau trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha. Trong lúc tiến đến nhận huy chương, M10 đối diện với ông Infantino. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dường như đã nói vài câu với siêu sao 39 tuổi, nhưng chân sút người Argentina gần như không có phản ứng, chỉ lặng lẽ bước tiếp với gương mặt trầm ngâm.

Messi phớt lờ Chủ tịch FIFA.

Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng Messi chỉ đang chìm trong thất vọng và không còn tâm trạng để đáp lại những lời động viên từ người đứng đầu FIFA.

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Trong khi đó, một số tài khoản nhận định M10 không hài lòng về công tác trọng tài trong trận chung kết World Cup vừa qua. Đây là trận đấu mà Argentina phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez.

Sự im lặng của Messi phần nào phản ánh cú sốc mà anh và các đồng đội phải trải qua. Chỉ một trận trước đó, Argentina vẫn được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng bàn thắng duy nhất của Ferran Torres đã khiến giấc mơ ấy tan vỡ.

Ở tuổi 39, Messi vẫn có một kỳ World Cup ấn tượng khi đưa Argentina vào tới trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, thất bại tại sân MetLife khiến hành trình của anh khép lại trong nhiều tiếc nuối.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn