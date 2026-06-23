Messi gọi, Mbappe trả lời

Mbappe lập cú đúp vào lưới Iraq.



Trên sân Philadelphia, Kylian Mbappe chỉ cần 14 phút để tạo khác biệt. Từ pha nhả bóng hợp lý của Michael Olise, đội trưởng tuyển Pháp xử lý gọn gàng trước khi cứa lòng từ ngoài vòng cấm. Bóng đi theo đường cong đẹp mắt, vượt qua tầm với của thủ môn Iraq và mở tỷ số cho “Les Bleus”.

Trận đấu sau đó bị gián đoạn hơn 2 tiếng vì điều kiện thời tiết. Quãng nghỉ dài không làm Mbappe mất nhịp. Khi bóng lăn trở lại, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid tiếp tục lên tiếng.

Phút 54, Ousmane Dembele tận dụng sai lầm của hàng thủ Iraq rồi chuyền cho Mbappe. Số 10 tuyển Pháp không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm chính xác để nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời hoàn tất cú đúp.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Mbappe ghi 2 bàn tại World Cup 2026. Ở lượt trận trước, anh cũng lập cú đúp vào lưới Senegal. Cuộc đua giữa Mbappe và Lionel Messi vì thế ngày càng nóng. Sau khi Mbappe ghi 2 bàn trước Senegal, Messi đáp lại bằng hat-trick vào lưới Algeria. Đến lượt trận này, Messi ra sân trước gặp Áo và lập cú đúp. Mbappe sau đó cũng làm điều tương tự trước Iraq.

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Hai bàn thắng vào lưới Iraq giúp Mbappe nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên 16 bàn. Thành tích này ngang bằng huyền thoại Miroslav Klose và chỉ còn kém kỷ lục của Messi 2 bàn.

Điều đáng chú ý là Mbappe chỉ cần 16 trận để chạm mốc này. Trong khi đó, Klose cần 24 trận, còn Messi mất 27 trận để ghi 16 bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tính riêng World Cup 2026, Mbappe đã có 4 bàn sau 2 trận. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ Pháp có cơ sở để kỳ vọng anh tiếp tục cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới, như cách từng làm tại Qatar năm 2022.

Không chỉ Mbappe, hàng công tuyển Pháp cũng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Olise và Dembele đều góp dấu ấn trực tiếp vào các bàn thắng. Điều đó giúp HLV Didier Deschamps có thêm lý do để yên tâm trước chặng đường phía trước.

Ở lượt cuối vòng bảng, Pháp sẽ gặp Na Uy vào ngày 27/6. Trận đấu này được dự đoán không chỉ quyết định cuộc đua ngôi đầu bảng I, mà còn là màn so tài đáng chờ đợi giữa hai tiền đạo hàng đầu thế giới: Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Tác giả: Trần Lan

Nguồn tin: znews.vn