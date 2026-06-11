Mẹ bất cẩn để con chạy qua đường, bé trai 3 tuổi bị xe tải cán tử vong

Trưa 11/6, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm làm một bé trai 3 tuổi tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.



Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 11h36 trưa cùng ngày, tại Km19+300 trên đường DT695B thuộc địa bàn buôn Taly, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, một người phụ nữ dắt 2 con nhỏ qua một tiệm tạp hoá gần nhà để mua đồ. Trong lúc chị này đang lựa đồ thì cháu Nay Tâm (SN 2023, trú tại buôn Bung Tang, xã Ea Hiao) bất cẩn chạy quay trở lại ra đường.

Ngay lúc này, xe tải mang BKS 50E-394.17 do tài xế Phạm Bá Hoàng (SN 1993, trú tại thôn Trung Triệu Thành, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển lao tới đã đâm trúng làm cháu tử vong tại chỗ.

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Camera người dân ghi lại vụ tai nạn thương tâm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo, phụ huynh cần trông coi con nhỏ cẩn thận, nhất là dịp hè và những gia đình sống gần trục đường lộ để tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.vn