Mbappe xô đổ kỷ lục, Pháp ‘đại chiến’ Paraguay

Trên sân New York New Jersey Stadium (Mỹ), Pháp thắng thuyết phục Thụy Điển với 3 bàn không gỡ ở vòng 32 đội.

Thủ quân Mbappe lập cú đúp ở các phút 45 và 74, trong khi Bradley Barcola nhân đôi cách biệt phút 53.

Mbappe lập cú đúp giúp tuyển Pháp thắng Thuỵ Điển 3-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026. Ảnh: Getty



Thụy Điển tạo ra vài cơ hội từ các mũi nhọn Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Anthony Elanga nhưng không đủ sức xuyên thủng hàng thủ Pháp.

Đội bóng của HLV Didier Deschamps áp đảo toàn diện, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 3,17 so với 0,67 của đối thủ.

Mbappe nở nụ cười rạng rỡ khi ghi được 18 bàn thắng tại World Cup và 6 bàn tại giải đấu này. Ảnh: AFP



Cú đúp đưa chân sút đang thuộc biên chế Real Madrid vào một cột mốc mới của lịch sử World Cup. Bàn mở tỉ số giúp Mbappe nâng số pha lập công ở các trận knock-out World Cup lên 9, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tại giai đoạn loại trực tiếp.

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Cú đá phút 74 là bàn thứ 18 của chân sút 27 tuổi sau 18 trận tại 3 kỳ World Cup liên tiếp cùng tuyển Pháp.

Mbappe đã có 6 bàn tại World Cup 2026, cùng Lionel Messi vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới và chỉ còn kém 1 bàn so với tổng thành tích 19 pha lập công của siêu sao Argentina ở đấu trường này.

Không chỉ Mbappe, tiền vệ Michael Olise cũng trở thành mắt xích nổi bật trong lối chơi của đội. Pháp nhờ đó trở thành đội tuyển đầu tiên ghi từ 3 bàn trở lên trong 5 trận World Cup liên tiếp.

Mbappe chạy thẳng đến chỗ HLV Didier Deschamps để chia vui sau khi mở tỉ số. Ảnh: Reuters.



Khoảnh khắc Mbappe chạy thẳng đến ôm HLV Deschamps sau bàn mở tỉ số càng khiến chiến thắng thêm ý nghĩa. Chiến lược gia 57 tuổi vừa trở lại băng ghế chỉ đạo sau khi vắng mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Na Uy vì mẹ qua đời.

Chiến thắng đưa Pháp vào vòng 1/8 và sẽ gặp Paraguay trong trận đấu diễn ra lúc 4h ngày 5/7 (giờ Hà Nội).



Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại