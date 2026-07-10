Mbappe tiếp tục viết lên lịch sử tại World Cup 2026

Mbappe lập một loạt kỷ lục với pha lập công mở tỷ số trong trận tứ kết giữa Pháp và Ma Rốc. Ảnh: Reuters.



Ngôi sao thuộc biên chế Real ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Ma Rốc để giành vé vào bán kết. Không chỉ là bàn thắng giúp Les Bleus phá vỡ thế bế tắc, pha lập công này còn kéo theo hàng loạt cột mốc lịch sử của ngôi sao số 10.

Theo ESPN, bàn thắng của Mbappe là “một khoảnh khắc thiên tài”. Cú dứt điểm của anh không quá mạnh nhưng rất tinh tế và chuẩn xác, khiến thủ môn Bono không kịp phản ứng. ESPN mô tả đây là kiểu bàn thắng mà chỉ những cầu thủ lớn mới có thể tạo ra: đơn giản về động tác nhưng cực kỳ hiệu quả ở thời điểm quyết định.

Theo ESPN, với pha lập công này, Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 có 10 pha tham gia ghi bàn ở hai kỳ World Cup khác nhau. Trước đó, anh cũng đã có đúng 10 lần tham gia vào bàn thắng ở World Cup 2022. Đây là thống kê cho thấy sự ổn định đáng nể của Mbappe trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Cũng theo ESPN, Mbappe còn trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ 8 bàn thắng trở lên ở hai kỳ World Cup khác nhau, lần lượt tại World Cup 2022 và World Cup 2026. Thành tích này giúp tiền đạo người Pháp tiến thêm một bước trong cuộc đua trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

... Tờ ESPN tán thưởng đây là khoảnh khắc thiên tài của tiền đạo người Pháp. Ảnh: Reuters.



Trong khi đó, Reuters nhấn mạnh rằng Mbappe là người dẫn dắt tuyển Pháp tới chiến thắng 2-0 trước Ma Rốc, qua đó giúp Les Bleus trở thành đội đầu tiên giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Reuters cũng cho biết Pháp tiếp tục cho thấy sức mạnh của một ứng viên vô địch hàng đầu, còn Ma Rốc dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể tạo bất ngờ trước đối thủ vượt trội hơn về chất lượng.

Người hâm mộ Pháp có phần lo lắng khi Mbappe rời sân với bước đi tập tễnh ở phút 76. Tuy nhiên, khi thấy số 10 vẫn nán lại ăn mừng cùng đồng đội, phần nào xua tan những lo ngại về tình trạng thể lực.

Ở tuổi 27, Mbappe đang sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng mơ ước tại World Cup. Mỗi lần ra sân, anh không chỉ đóng góp cho tuyển Pháp mà còn liên tục viết thêm những cột mốc mới cho riêng mình trong lịch sử giải đấu. Và với màn trình diễn trước Ma Rốc, Mbappe một lần nữa chứng minh vì sao anh luôn là cái tên đặc biệt nhất của bóng đá thế giới hiện tại.

Tác giả: Minh Thư

Nguồn tin: cand.vn