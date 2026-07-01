Mâu thuẫn gia đình, sát hại vợ mới sinh rồi ra Công an đầu thú

Ngày 1/7, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường căn nhà trên đường số 20, phường Hiệp Bình để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.

Bên ngoài hiện trường vụ án mạng.



Nghi can sát hại người phụ nữ trên là chồng của nạn nhân, tên L.T.Đ. (SN 1999) đã đến Công an phường đầu thú sau khi gây án. Đ. khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm.

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Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân sống gần căn nhà trên đường số 20 nghe tiếng cầu cứu thất thanh của một người phụ nữ nên chạy đến kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện người phụ nữ khoảng 30 tuổi tử vong trên vũng máu nên trình báo với Công an.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Về phần nghi can sau khi sát hại vợ đã đăng dòng trạng thái về vụ án trên mạng xã hội sau đó đến Công an phường đầu thú.

Được biết, nạn nhân vừa mới sinh con được 2 tháng.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.vn