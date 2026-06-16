Mang xăng đến nơi em ruột làm giám đốc, người đàn ông gây án kinh hoàng

Ngày 16-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Lynh (sinh năm 1973; ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi giết người.

Công an tỉnh tống đạt các quyết định đối với Lynh



Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với người thân trong gia đình, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 8-6, Lynh điều khiển xe mô tô mang theo xăng đến Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy tại xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long do bà T.T.N.L (em ruột của Lynh) làm giám đốc.

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Tại đây, Lynh tạt xăng vào khu vực bên trong công ty rồi châm lửa đốt, sau đó rời khỏi hiện trường. Vụ phóng hỏa làm ông T.N.L (sinh năm 1944; cha ruột của Lynh) và bà L.T.T.H (sinh năm 1984) tử vong; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Lynh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động