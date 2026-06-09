Mang s.ú.n.g đến nhà b.ắ.n “con nợ”, 4 đối tượng bị khởi tố

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hoạt (SN 1994, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Đoàn Ánh Dương (SN 2003, trú xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Viết Đức (SN 2002, trú xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Đình Dũng (SN 1994, trú phường Long Nguyên, TP. Hồ Chí Minh) về tội "Cố ý gây thương tích".

Anh T. bị thương được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VKS



Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn liên quan đến việc thanh toán tiền vay, chiều 30.5.2026, Phan Đình Hoạt cùng Dương, Đức và Dũng mang theo súng bắn đạn cao su, gậy baton và gậy bóng chày đi ô tô đến nhà anh Trần Đình T. (SN 1993, trú xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) để đòi nợ.

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Tại đây, giữa hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc mâu thuẫn, Phan Đình Hoạt đã dùng súng bắn đạn cao su bắn vào anh T., khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lÍ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá